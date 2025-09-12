Envaco SRL: 18 años creciendo junto a Neuquén capital

Cuando Neuquén comenzó a consolidarse como una capital pujante, en 2007, también nacía en su Parque Industrial un emprendimiento familiar que marcaría un antes y un después en la producción regional de envases.

Envaco SRL fue pionera en fabricar empaques de cartón corrugado en el Alto Valle, un rubro inexistente hasta entonces, y se propuso desde el inicio un objetivo claro: brindar a los productores locales soluciones de calidad para mejorar la presentación y distribución de sus cosechas.

Envaco es un actor clave en la cadena de valor regional / Gentileza

Hoy, a más de 18 años de su fundación, la compañía refleja la misma transformación que vivió la ciudad. Con procesos modernizados, maquinaria de última generación y una estructura organizacional profesionalizada, Envaco logró adaptarse a los cambios económicos, políticos y tecnológicos sin perder de vista la calidad. Su planta en Neuquén y su centro logístico en Allen le permiten abastecer de manera eficiente a la fruticultura del Alto Valle.

Su catálogo incluye cajas autoarmables y plafones diseñados para el empaque de frutas como manzana, pera, frutilla y carozo, además de envases para vino. La resistencia y el acabado distinguen a sus productos, que hoy llegan a empresas líderes como Standard Fruit Argentina SA, Productores Integrados Argentinos SA, Tres Ases SA, Kleppe SA, Battaglio Argentina SA., Vicente Carbajo, Virgen de Copacabana SA, Emelka SA, Laguna Patagónica SAS y Landaburu e Hijos entre otras. Con ellos, Envaco alcanza el 45% del mercado local, acompañando la producción que sostiene la identidad económica del Alto Valle.

El crecimiento también se traduce en empleo y sostenibilidad. La firma emplea a más de 45 personas de manera estable y avanza en una ampliación de sus instalaciones en el Parque Industrial de Neuquén, sumando tecnología que permitirá aumentar su capacidad de producción. Desarrolla prácticas de cuidado ambiental que incluyen el reciclaje de residuos industriales y el cumplimiento de normas de calidad y seguridad.

Así como Neuquén capital dejó de ser una ciudad de paso para convertirse en metrópolis, Envaco se convirtió en un actor clave en la cadena de valor regional. Su historia, marcada por la innovación y el compromiso, refleja cómo la empresa y la ciudad crecieron de la mano en los últimos años.