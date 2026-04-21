Evento gratuito en Neuquén debatirá el futuro de la producción con la llegada de la inteligencia artificial

La ciudad de Neuquén será sede de una nueva edición de Encuentros 4.0, el ciclo impulsado por Personal que promueve el intercambio de ideas sobre el rol de la tecnología en la evolución productiva y el desarrollo de las comunidades.

El evento propone un espacio de networking y reflexión en torno a cómo la inteligencia artificial y los servicios digitales están transformando la forma de producir, gestionar y vivir, especialmente en uno de los principales polos productivos del país. Referentes del sector público, privado, académico y tecnológico compartirán miradas y experiencias sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital.

La jornada se realizará el 30 de abril a partir de las 9:30h, con entrada libre y gratuita, en el Centro de Convenciones Domuyo. El encuentro será híbrido, por lo que también podrá seguirse en vivo de manera online, previa inscripción.

Con la llegada de la inteligencia artificial, los datos y las plataformas digitales redefinen la manera en que trabajan las organizaciones y se vinculan las personas, Encuentros 4.0 propone una mirada integral sobre cómo estos avances impulsan nuevas oportunidades para las ciudades, las instituciones y el desarrollo económico regional.

El ciclo ya suma más de 13 ediciones en distintas localidades de la Argentina y Paraguay para promover el diálogo entre sectores y la construcción de ecosistemas digitales en todo el país. El encuentro reunirá a especialistas en innovación, ciudades inteligentes, talento y transformación digital, con foco en la realidad y las necesidades del territorio.

El evento cuenta con el apoyo de la Universidad Patagonia y IFES, y con la adhesión de organizaciones clave del ecosistema productivo como Infotech, Pan American Energy y YPF, que acompañan la iniciativa y refuerzan el carácter colaborativo del espacio.

Tecnología, ciudades inteligentes y talento: los ejes de la agenda

La jornada comenzará con una apertura institucional que reunirá a autoridades provinciales y municipales junto a representantes de Personal, quienes compartirán su visión sobre el rol de la tecnología en el desarrollo productivo y la evolución de los territorios.

El primer bloque estará a cargo de Fabián Segovia, Sr Manager de Soluciones Digitales B2B de Personal, con la keynote “Tecnología Inteligente”, donde abordará cómo el ecosistema de servicios digitales está redefiniendo e impulsando nuevas formas de desarrollo en contextos dinámicos.

Con la conducción del periodista Federico Seeber, el primer panel, “Estado inteligente: seguridad, justicia y tecnología”, reunirá a representantes del sector público para analizar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a construir instituciones más ágiles, transparentes y cercanas a la ciudadanía, integrando tecnología en áreas clave como la seguridad y la justicia.

Luego, el encuentro pondrá el foco en la transformación urbana con la participación de especialistas de la ciudad de Curitiba, que compartirán su experiencia en la integración de tecnología, datos y planificación en la gestión ciudadana, en el panel “Las ciudades del futuro: el caso Curitiba”.

La agenda continuará con el panel “Gobernar con IA: reglas, ética y cooperación”, que abordará los desafíos de construir marcos de gobernanza para el uso responsable de la inteligencia artificial en las ciudades, explorando modelos de colaboración y consensos para potenciar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión pública.

En el tramo final, el panel “Talento e innovación: conocimiento en red” reunirá a referentes del sector productivo, la academia y los clusters para reflexionar sobre la importancia de desarrollar capacidades y generar articulaciones que acompañen la transformación tecnológica.

El cierre estará a cargo de Tomás Balmaceda y Augusto Salvatto, quienes propondrán una reflexión sobre el vínculo entre tecnología, cultura y sociedad, invitando a pensar los desafíos y oportunidades del futuro desde una perspectiva amplia y humanista.

Cómo participar del evento

Los interesados podrán participar de Encuentros 4.0 de manera presencial o virtual. La actividad es abierta y gratuita, pero requiere inscripción previa a través del sitio oficial del evento, desde donde también se podrá seguir la transmisión en vivo y en directo de la jornada y consultar la agenda completa.