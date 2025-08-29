Experiencia Elite Motor Show llega a Casino Magic de Neuquén capital más recargada que nunca

El 4 y 5 de octubre, Casino Magic será el escenario de un evento sin precedentes para fanáticos de los autos, la velocidad y la adrenalina. Neuquén se prepara para vivir una experiencia única. Experiencia Elite Motor Show vuelve con más potencia, más acción y más sorpresas. Durante dos días, el estacionamiento del Casino Magic (Teodoro Planas 4005) se transformará en un parque de emociones donde el rugir de los motores será protagonista. Y para los socios del Club, el beneficio es el 15% de descuento en la compra de entradas.

Entre las atracciones más esperadas se encuentra la exhibición de la Ferrari 458 Italia, una negra que deslumbró en la primera edición. Además, por primera vez en Neuquén, un Lamborghini Aventador, formará parte del show, junto a otros autos exóticos que serán revelados en el evento.



“Lo que vas a ver este 4 y 5 de octubre nunca lo imaginaste ver en Neuquén«, es el lema que anticipa un fin de semana épico, con actividades para todos los públicos:

– Show de Drift con pilotos profesionales: Autos realizando maniobras extremas y derrapes impresionantes.

– Taxi Drift – Viví la experiencia: Subite con un piloto profesional y sentí la acción desde adentro.



– Burnout Show: Autos explotando neumáticos entre humo y rugidos.

– Expo Supercars: Ferrari, Lamborghini, BMW y más autos de alto rendimiento.

– Expo Classic Cars: Joyas del pasado que siguen brillando.

– DJ en vivo, foodtrucks, stands comerciales y experiencias únicas.



El evento está diseñado para toda la familia, con acceso a sectores generales y zonas VIP exclusivas. Las entradas ya están disponibles en www.experienciaelite.com, y se recomienda adquirirlas con anticipación ya que los cupos son limitados.