Expertos en izaje se buscan: importante empresa de Neuquén selecciona coordinador

Una flota robusta crece día a día gracias a una empresa con base en el Parque Industrial de Neuquén, activa desde 1973. A cargo de operaciones complejas en la Cuenca Petrolífera Vaca Muerta, en SPUSA (Servicios Petroleros Uribe S.A.) buscan sumar un coordinador/supervisor de izaje, justamente para una de sus principales tareas.

Frente a un contexto de alta demanda y con el objetivo constante de mejora, SPUSA apunta sus requerimientos hacia aquellas personas que cuenten con un mínimo de experiencia de cinco años, con conocimiento y buen manejo de SGI, para incorporarlos a un plantel de 100 empleados, toda mano de obra local.

Los postulantes tendrán entre sus responsabilidades la labor de mantener la dotación de gruistas acorde a los equipos de izaje, participar de entrevistas y evaluaciones de personal, realizar visitas de obra, coordinar disponibilidad de recursos para cada una de las operaciones y realizar el seguimiento del estado de la maquinaria y sus elementos.

Entre otras necesidades, se solicitará que el futuro coordinador confeccione las solicitudes de mantenimiento y cumpla con su seguimiento, corrobore permisos y habilitaciones inherentes a las operaciones y que participe en forma conjunta con el resto de los sectores en la coordinación de los servicios.

Con un ambiente agradable y profesionalizado, SPUSA ostenta una participación estratégica clave en el traslado de estructuras de gran porte y maquinaria industrial. El proyecto que empezó con Edwin Uribe al frente, dedicado a la fabricación, reparación y mantenimiento de equipos, se especializó además desde 1994 en el rubro Montajes Industriales.

Ese avance les permitió reforzar su presencia regional y potenciar su participación dentro del sector energético, con la aplicación de tecnologías y normas internacionales, para garantizar procedimientos modernos y seguros, a la altura de cada pedido de sus clientes. Aquellos interesados en presentar su CV, deberán enviar un correo electrónico a rrhh@spusa.com.ar, indicando en el asunto la posición “COORD IZAJE”.