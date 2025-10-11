ExpoGráfika 2025: la última tecnología en impresión desembarcó en Neuquén 

La impresora digital AccurioPress C14010S ya resuelve la creciente demanda de un rubro en vibrante expansión, con rapidez y definición, sin perder calidad, pero su presentación significó mucho más que la renovación de un equipo. Su puesta en marcha en la planta de la emblemática local Artegraf, gracias a la intervención de Copyservis y de Trascopier S.A., representante oficial de Konica Minolta desde 1991, es la muestra de los resultados de una alianza estratégica que apuesta con todo. Y como si eso fuera poco, se dio en el marco de la gira por Latinoamérica que se encuentran realizando directivos tanto de la multinacional japonesa como de su distribuidor exclusivo, Marubeni Business Machines América.

“Nos sorprendió la insistencia y el deseo de querer venir hasta aquí de quienes normalmente podrían visitar Buenos Aires e irse, pero Neuquén está cobrando una relevancia muy importante”, dijo Rubén Gómez, CEO de Trascopier S.A., que viajó hasta la zona junto a 12 integrantes de su equipo, para participar de la ExpoGráfica 2025 que se realiza en el Espacio Duam.

Trascopier S.A., representante oficial de Konica Minolta en Argentina desde 1991.

Visitas de alto nivel: los directivos Tokunaga, Nishimura y Patron, de Marubeni, junto a Nasu, de Konica Minolta.

En sostenido vínculo hace 16 años con la familia Cruces Pauleti, propietarios de Artegraf, hoy ven a través de la neuquina Copyservis la proyección que ha tomado el mercado de la impresión y lo celebran con orgullo. Por eso Gabriel Yebra, gerente comercial de la bonaerense Trascopier S.A., destacó: “Konica Minolta prioriza un desarrollo en el interior del país, de la mano de servicios técnicos y distribuidores locales, que a través de los años nos permitió formar una red acorde a la importancia de la marca”.

Ese trabajo conjunto que hoy se puede ver circulando por la ciudad en packaging, cartelería, ploteos y hasta ediciones literarias, habla de la diversificación que incorporó la actividad, dejando atrás los años de imprentas especializadas en un solo producto. En la vorágine de una era donde todo es presencia, identidad e imagen, la posibilidad de encontrar soluciones en un mismo lugar, con software y equipos versátiles, es fundamental.

Ruben Gómez, CEO de Trascopier SA, y Warner Castro, de Copyservis, parte de esta alianza estratégica.

Con Gómez a cargo, 12 personas viajaron en el equipo de Trascopier SA para esta ExpoGrafika 2025 en Neuquén.

Como señal de apoyo a ese empuje, arribaron a la ciudad el presidente de Marubeni, Katsuya Tokunaga; Juan J. Patron, gerente de Proyectos de Impresión Comercial y Ventas; Luis Nishimura, gerente de Ventas y Marketing, y Gustavo Tsuru, referente de Soporte Tecnico en Latinoamérica, acompañados por Yusuke Nasu, gerente a nivel mundial de soluciones industriales de Konica Minolta.

Agradecidos por la cálida bienvenida y la estadía, valoraron la trayectoria y las inversiones que la región está haciendo en última tecnología, con la expectativa de que a partir de ahora puedan crecer también en el embellecimiento de etiquetas, con opciones como la Accurio Level 400, un anhelo que los neuquinos esperan sumar pronto.

Satisfecho y con la convicción de que siempre buscarán mejores resultados, Warner Castro, de Copyservis, concluyó:

“hace 30 años que estamos en esto y la expectativa es poder darnos a conocer, los hechos demuestran que en la Patagonia hay un gran potencial”.

Julio Cruces y su hija Luciana Cruces Pauleti, parte de la familia neuquina que logró llevar a Artegraf a lo más alto.

La recorrida por la planta en el Parque Industrial, sobre calle Tosello 1375, incluyó una demostración de la calidad y eficiencia de la nueva impresora.

Ferias como la ExpoGráfica 2025 son la ventana para conocer lo último en tecnología. Gabriel Yebra, gerente comercial de Trascopier S.A., es uno de los especialistas que conoce del oficio y el mercado.

Copyservis, con 30 años en Neuquén, habla de calidad, soluciones y experiencia.

