“Feria Sin Fronteras”: Cervantes se prepara para una nueva edición del popular evento

Con la particularidad del trabajo exclusivo de decenas de emprendedores, esta nueva edición de la Feria Sin Fronteras se prepara para pisar fuerte en la región, esta vez en el ejido de Cervantes, a 18 kilómetros de Roca.

Foto: Gentileza.

Al atractivo del mejor parque de diversiones se sumará un completo Patio de Comidas, y los stands dedicados a la venta de calzados, bazar, indumentaria, electrónica, bijouterie, artesanías locales y regionales y mucho más.

En cuanto a los espectáculos durante cada jornada, está previsto que suban al escenario exponentes para toda la familia, con el cierre a todo chamamé y cumbia campera que impulsan los “Chama de Cristal”.

Con entrada libre y gratuita, este evento se podrá disfrutar el próximo fin de semana del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, en el predio ubicado en la intersección de calle Mendoza y Boulevard San Martín, a apenas metros de la Ruta 22, desde la que se puede ingresar por el acceso Hipólito Irigoyen.

Bajo el lema “Vení a comprar lo único”, los organizadores ratificaron las expectativas positivas que tienen con esta nueva edición.