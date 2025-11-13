Fiore se suma a la Noche de las Heladerías con un 2×1 irresistible: cómo acceder al descuento

Heladerías Fiore cumple 35 años y lo celebra a lo grande. Este 13 de noviembre será parte de La Noche de las Heladerías, una cita imperdible para los fanáticos del helado artesanal. Desde las 19 horas, quienes formen parte del Club Fiore podrán disfrutar de una promo 2×1 en potes de ¼ kilo, válida en todas las sucursales y con hasta dos promociones por persona.

La heladería Fiore tiene 35 años de trayectoria en la región.

Para acceder al beneficio solo hay que registrarse previamente en https://clubfiore.tiendadepuntos.com/ o hacerlo directamente al momento de la compra.

Calidad, tradición y sabor artesanal

Con una historia familiar que supera los 60 años en la elaboración de helados artesanales, y 35 años en el proyecto patagónico, Fiore Helados es un verdadero ícono patagónico. Su red de 11 locales en Viedma, Bariloche, Las Grutas, Neuquén, Carmen de Patagones, General Roca, Villa Regina y San Antonio Oeste invita a vivir una experiencia única, donde cada sabor cuenta una historia.

La marca ofrece más de 45 sabores libres de gluten y elaborados con fibras prebióticas, una propuesta saludable sin resignar placer. Entre los favoritos del público se destacan el mascarpone con frutos rojos, las variedades de dulce de leche, la frambuesa patagónica, el innovador Pistachoc, las seis versiones de Alfafiore y la nueva línea de tortas y postres helados.

Más que helado: una experiencia completa

En cada local, Fiore también ofrece un espacio cálido de cafetería y pastelería artesanal, ideal para disfrutar todo el año. Quienes quieran conocer las direcciones o encontrar su sucursal más cercana pueden ingresar a www.fiore.com.ar.

Una fecha para disfrutar

Con esta edición de La Noche de las Heladerías, Fiore renueva el placer de compartir sabores, historias y emociones, en una celebración que combina tradición, calidad y el espíritu patagónico que la distingue desde siempre.