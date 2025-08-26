Freno a los loteos: Bertolini logra la ordenanza que preserva las tierras productivas de Plottier

El intendente de Plottier presentó proyecto de ordenanza al concejo deliberante para frenar el avance de loteos sobre espacios productivos en la localidad. Esta medida fue tomada debido a que hace 15 años atrás aproximadamente se aprobó el loteo tierras productivas por excepción.

La ordenanza ya está aprobada y estipula que las tierras productivas que tienen desarrollo de construcción tienen plazo de 3 años para finalizar el mismo.

A partir de la fecha quienes compran un terreno pueden consultar en la página web del Municipio de Plottier o pueden acercarse a la Municipalidad para verificar que están comprando un lote aprobado, este es un paso importante para la gestión posterior de los servicios.

La regularización de loteos en Plottier tiene por objetivo principal cuidar las tierras en producción y a su vez garantizar a quienes compran un terreno el acceso a los servicios en la medida que se planifica la urbanización del ejido.

El intendente Luis Bertolini aseveró: “Queremos cuidar los espacios productivos e invitamos a los interesados en comprar un terreno a verificar que están aprobados, esa información está en la página web de la municipalidad de Plottier al servicio de los ciudadanos”.

Aseguró que a partir de la sanción de la ordenanza se prevé que 300 hectáreas aproximadamente podrían volver a ser tierras de producción. “El germen de la ordenanza del código de urbanización incluye entre 20 y 30 parcelas que no se pueden lotear” afirmó Bertolini.

Obras en marcha en Plottier

Se está ejecutando la obra de asfalto sobre calle Futaleufú con 4 kilómetros conectando Neuquén, Plottier y Balsa Las Perlas. Es una obra con inversión provincial.

Con fondos provinciales reintegrables se finalizó la pavimentación de calles del Barrio Los Troncos y otras troncales como Ameghino, Mansilla y se están planificado asfaltar en las próximas semanas las calles Trocomar, Favaloro, 9 de Julio y Belisle.

También se está avanzando en la construcción de cordones cuneta en calle San Martín para su posterior pavimentación (altura Belisle), se realizó la construcción de un puente en la misma zona. “En el barrio Chacay vamos a pavimentar la calle Mosconi y está la posibilidad de hacer lo mismo con Batilana” para dar prioridad al transporte público” aseguró Bertolini.

Se habilitaron obras de gas en cuatro barrios con fondos reintegrables provinciales. Bertolini comentó “Estamos trabajando en forma conjunta con provincia para realizar un cruce de ruta en barrio la Dolfina para habilitar el servicio de gas en zona Padre José y China Muerta”.

A la fecha se está avanzando en la regularización del Barrio La Herradura con la entrega de sesenta Boletos de compra de terrenos y se continúa con la misma gestión con el resto de los vecinos en la medida que presenten la documentación correspondiente a la cancelación de las tierras y posteriormente escriturar.

“En el plan de asfalto se encuentran estipuladas las calles Percy Clark, Olascoaga, Newewery y Candolle”, cerró el intendente de Plottier.