Gas en Los Guañacos: la obra que le cambió la vida a un pueblo

Después de décadas de depender de la leña y las garrafas, la localidad neuquina de Los Guañacos vive un cambio profundo: hace ya dos meses que el gas natural forma parte de la vida diaria. La obra, llevada adelante por la empresa provincial Hidenesa, marcó un antes y un después para la comunidad y se convirtió en un símbolo del compromiso del gobierno provincial de que “el gas es primero para los neuquinos”.

De la leña al confort

Hasta hace pocos meses, las familias debían organizarse en torno a la obtención de leña o garrafas, una tarea que exigía esfuerzo físico, gastos adicionales y mucha incertidumbre en los meses de invierno. Hoy, esa situación fue reemplazada por la comodidad de encender un calefactor, tener agua caliente de manera constante y disfrutar de hogares calefaccionados sin la preocupación de quedarse sin combustible.

Conecta al norte neuquino

Hidenesa construyó 27 kilómetros de red que unen Andacollo con Los Guañacos, garantizando no solo la llegada del servicio a la localidad sino también sentando las bases de un proyecto que busca alcanzar a otras comunidades del norte neuquino. La inauguración representó saldar una deuda histórica con los vecinos que esperaron durante años la llegada de un servicio esencial.

Mejor calidad de vida

El impacto de esta obra se refleja en cada detalle de la vida cotidiana: los niños pueden estudiar en un ambiente calefaccionado, las familias ya no deben destinar gran parte de sus ingresos a garrafas o electricidad y el invierno se vive con más tranquilidad. El gas natural se convirtió en sinónimo de seguridad, bienestar y progreso para una comunidad que hasta hace poco luchaba contra las bajas temperaturas con recursos limitados.

Una red que sigue creciendo

La llegada del gas a Los Guañacos es solo el primer paso de un plan más ambicioso. El gobierno provincial ya trabaja en la extensión de la red hacia Lileo, Tierras Blancas, Los Miches, Cayanta, Bella Vista, Los Carrizos, Camalon y Las Ovejas, con el objetivo de que cada vez más pobladores del Alto Neuquén puedan acceder a este servicio esencial.

El modelo neuquino en acción

Este avance se enmarca en el modelo neuquino que apuesta a invertir en infraestructura con un fuerte protagonismo de las empresas públicas. La llegada del gas a Los Guañacos no es solo una obra de ingeniería, sino la demostración de que las políticas públicas pueden cambiar la vida de la gente, garantizando igualdad de oportunidades sin importar la geografía.