Helados Piré: 40 años de sabores artesanales

Piré Patagonia comenzó en 1986 con Adela Rodríguez, Vicente Lardiés, Vicente Rodríguez y Rafael Rodríguez establecidos como 2da generación de heladeros con raíces italianas y vasco-francesas. Una trayectoria familiar nacida en la provincia de Mendoza con numerosos pasajes de superación, esfuerzo, convicción y consistencia familiar.



En busca de nuevos horizontes para la empresa y con absoluta intuición manifiesta, un viaje de trabajo hacia Neuquén, un destino en pleno desarrollo para aquella época, descubrió el comienzo de esta historia. “Es acá donde hay que poner una heladería”, dijo Vicente Rodríguez, situando su sensación en Diagonal Alvear 29. Pocos meses después, la familia Lardiés-Rodríguez hizo las valijas, le dio nombre a Piré y emprendió el traslado. Un camino forjado de sacrificios, exigencias, talento, espontaneidad y una visión enfocada en vanguardia y calidad.



Piré Patagonia encontró una conexión inmediata con la gente. Con sus fundadores entregados las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año al emprendimiento entre madrugadas, deportes y amor al servicio, la generación joven de la época logró un arraigo entrañable que trascendió una marca y sus productos: era un lugar de encuentro y disfrute.

Nueva etapa



Luego de pérdida de Vicente Lardiés en abril del ’91, Adela Rodríguez decidió continuar con las complejidades a la orden y la familia sobre sus hombros. Tiempo después, Adela encontró unión con Carlos Roberti con quien emprendió una nueva etapa conjunta. Piré redescubre su potencial y, de la mano de sus directores, reconfiguran una conducción innovadora.



Envueltos en una coyuntura macro, el 2001-2003 puso alarmas en el futuro cercano. Sus directores enfocaron la oportunidad y reaccionaron rediseñando estrategias: “hay que afianzar y crecer”. Piré Patagonia activó prácticas basadas en manuales, suscribió el primer delivery con reconocimiento de cliente digital, instaló el primer auto-pickup de su época. En ese ejercicio evolutivo y de mejora constante, sus directores detectaron que el futuro requería cambios estructurales: más locales, más producción, una nueva fábrica.

Crecimiento en equipo



Piré Patagonia amplía su fábrica, expande sus locales propios y configura un sistema de franquicias, el cual lo lleva a liderar la industria de la región desde la calidad y la cantidad. Fortaleciendo el crecimiento y estructurando una idea, Piré Patagonia logra certificar la elaboración de helados sin gluten y Normas ISO 9001/2015, consolidando trazabilidad en su línea de producción y comercialización.



Además, rodeados de compromiso, talento y esfuerzo Piré nació, creció y se desarrolló de la mano de personas alineadas a un propósito. Con su 3ra generación en plena integración, Piré nos recuerda que en lo pequeño habita la grandeza, que la construcción de valor se representa con un activo fundamental —el tiempo— y con un combustible transgeneracional que solo crece naturalmente: el amor por un legado.

Los desafíos…



Con una mirada repleta de nuevos desafíos, Piré Patagonia transita un ejercicio de nuevos estímulos y proyecciones. Con una visión global, intereses formales más allá de las fronteras y una renovación que abraza el valor de sus cimientos, Piré descubre nuevos comienzos con un sentimiento atemporal y entrañable que se revela en la dulzura de una marca.



En el marco de la celebración de 40 años, Piré Patagonia trabaja junto al equipo de desarrollo en el lanzamiento de una serie de productos de edición limitada. Una expresión de dulzura, cuidado y amor por lo cotidiano envueltos en el ingrediente fundamental: el tiempo.