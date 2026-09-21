Hilton Wine Experience: una noche para celebrar los vinos patagónicos en Neuquén

El vino será nuevamente protagonista en Neuquén con la segunda edición de Hilton Wine Experience, el encuentro que reunirá a 15 bodegas regionales en una noche dedicada a descubrir, degustar y celebrar la diversidad de los vinos patagónicos.

La cita será el 3 de octubre, a las 20:30h, en el Hilton Garden Inn Neuquén, donde se espera la presencia de unas 500 personas a lo largo de las cinco horas que durará el evento. El encuentro convocará a aficionados y profesionales del mundo del vino.

Durante la noche habrá distintas propuestas pensadas para poner en valor la calidad y diversidad de los vinos. Entre ellas se destacan las sesiones de degustación dirigidas por expertos, los maridajes gastronómicos y diferentes espacios destinados a generar contactos entre productores y distribuidores.

Pero la experiencia no quedará solamente en la degustación. La programación también incluirá un show en vivo de Banda Casette, un point de juegos, una clase de coctelería con vino y, para el cierre de la noche, la música de DJ Juliet.

Entre las bodegas confirmadas hasta el momento están Schroeder, Moschini, Patritti, Mabellini, Familia Dellanzo, Canale, Sanchez Carrillo, Bodega El Chical, Bodega Viñas de Huancache, Bonomi Bernal, Malma, Ribera del Cuarzo y Sudoeste.

Dos formas de vivir la experiencia

Quienes quieran participar podrán elegir entre dos modalidades de entrada.

La entrada general incluye la degustación ilimitada de los vinos de las 15 bodegas participantes, además de las actividades y las clases de coctelería. La gastronomía disponible durante el evento se cobrará aparte, de manera individual.

También estará disponible la opción Full Experience, pensada para quienes quieran convertir la propuesta en una experiencia de fin de semana. Incluye una noche de alojamiento para dos personas (válida únicamente para el sábado 3 de octubre), dos entradas al Hilton Wine Experience, desayuno buffet para dos personas y late check out hasta las 15h.

Será una noche que combina vinos regionales, gastronomía, música y distintas actividades en un mismo espacio, con el foco puesto en compartir y disfrutar de una selección de propuestas vinculadas al universo vitivinícola patagónico.

Cómo participar

Para asistir al evento es necesario adquirir la entrada a través de la plataforma habilitada para la ocasión. El mismo enlace también se encuentra disponible en la cuenta de Instagram del hotel. Reservas y entradas para Hilton Wine Experience 2026