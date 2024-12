Hotel de Bariloche consigue cifras récord de rentabilidad

Desde su lanzamiento, Hampton by Hilton Bariloche ha destacado de manera singular: es el primer hotel de la marca en el país, el primer Hilton de la Patagonia y el primer hotel de la cadena norteamericana financiado a través del modelo condo-hotel en la Argentina, permitiendo a 125 inversionistas participar de un negocio hotelero de jerarquía internacional.

Esta vez, fue noticia gracias a haber obtenido el reconocimiento “Make it Right”, que destaca al 1% de los mejores hoteles de la marca en todo el mundo gracias al nivel de satisfacción de sus huéspedes. Ubicando a Hampton Bariloche como el único hotel latinoamericano en esa posición.

«Somos una desarrolladora y gerenciadora hotelera que, gracias al expertise en el sector turístico, entiende a la perfección las necesidades del huésped” destaca Lisandro Cristiá, CEO-Fundador de Argenway y agrega: “Esto nos ha permitido acertar en aspectos clave, como la ubicación de nuestros hoteles, la infraestructura y la operación».

John Walters, director de arquitectura de Hilton en América Latina, lo definió como el Hampton con las mejores vistas del mundo. / Foto gentileza

Un nuevo logro en el medallero

Hampton by Hilton Bariloche es el reflejo de cómo la empresa ha sabido combinar su experiencia con una gestión que se adapta a las exigencias de un mercado en constante evolución. A poco de haber comenzado a operar, el hotel fue reconocido con el Legacy Award de Hilton, una distinción que celebra las aperturas que logran destacarse por la calidad de su infraestructura y la atención a los detalles.

«Cuando abrimos el Hampton, ya habíamos trabajado en la comercialización hotelera en Bariloche durante varios años, eso nos dio un conocimiento profundo del mercado, de la oferta y de la demanda” explica el CEO y añade: ”Nos tomamos dos años para encontrar el lugar perfecto y, gracias a eso, hoy todas las habitaciones del hotel tienen vistas increíbles al lago o a la montaña, y eso lo convierte en un producto único».

En noviembre, Hampton by Hilton Bariloche festejó su quinto aniversario junto a más de medio centenar de inversores, funcionarios locales y contó con la presencia de Emilia Attias como embajadora de la marca. / Foto gentileza

Este reconocimiento fue solo el primero en una serie de logros que hoy marcan la historia del hotel, ya que además del enfoque en la calidad de sus instalaciones, Argenway ha logrado mantener un delicado equilibrio entre la satisfacción del huésped y la rentabilidad para sus inversores.

«Hemos logrado mantenernos entre los hoteles mejor evaluados de Tripadvisor durante 4 años consecutivos, a través de su reconocimiento ‘Traveller’s Choice’, que destaca al 10% de los mejores hoteles en el mundo” resalta Cristiá, y agrega: “Al día de la fecha se han hospedado más de 200.000 pasajeros, lo que habla del excelente servicio que brindamos”.

A lo largo de los últimos cinco años, la empresa ha incorporado prácticas de sustentabilidad tanto a nivel ambiental como social que se aplican en la desarrolladora como en cada uno de sus proyectos.

«En Hampton Bariloche, logramos la certificación de ‘Hoteles más Verdes’ en categoría plata, siendo solo dos de los 209 hoteles de Bariloche los que la poseemos” comenta Cristiá. “A nivel social, estamos integrando políticas de empleo inclusivo para sumar personas con barreras en el mercado laboral, tanto en Hampton, como en Argenway y en nuestros futuros proyectos» destaca.

Real estate turístico: rentabilidad y disfrute

El posicionamiento obtenido por el hotel, ha permitido que los 125 inversores reciban trimestralmente su renta hotelera y, durante este último trimestre, “la distribución ha sido récord histórico desde que abrimos en 2019, siendo de alrededor de 3.950 USD por habitación, es decir un promedio de 1.300 USD por mes”, reafirmando la consolidación del mercado hotelero como una oportunidad de inversión.

“Nos siguen eligiendo porque entendemos la dinámica de trabajar con una cadena global, hoy contamos con una comunidad de 250 inversores que participan en nuestros proyectos hoteleros” explica Cristiá.

El enfoque integral dentro de su gestión ha permitido a la desarrolladora replicar lo realizado en su primera experiencia en dos oportunidades: Hampton by Hilton Rosario, que está en construcción y será el primer hotel de la cadena en la provincia, y Tru by Hilton Bariloche, el primer Tru by Hilton del país, que será el complemento ideal para el primigenio patagónico y se apresta a comenzar su construcción.

Tru by Hilton Bariloche contará con 120 habitaciones y estará ubicado estratégicamente a tan sólo 500 metros de Hampton Bariloche / Foto gentileza

Bajo la alianza con Hilton y siendo la empresa con más contratos con la cadena en el Cono sur, Argenway continúa buscando expandirse dentro y fuera de Argentina. «Queremos llevar nuestro modelo de éxito a otros destinos nacionales como Salta, Mendoza o Ushuaia, y también a mercados como Perú y República Dominicana. Creemos que, con Hilton como aliado estratégico, podemos replicar lo que hemos hecho en Bariloche y seguir creciendo» finaliza el CEO.

Invertir en un Hilton

Argenway democratizó el acceso a este tipo de inversiones poniéndola al alcance de múltiples perfiles y escalas de ahorristas. Conservando el clásico valor del resguardo “en ladrillos”, pero con rentabilidad superior a la inmobiliaria tradicional y posibilidad de disfrute.

