Importantes avances en dos obras públicas históricas para Añelo

La Municipalidad de Añelo informa los avances de dos obras viales estratégicas que continúan fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la conectividad interna de la localidad.

Subida de los Patrias

Fotos: Municipalidad de Añelo.-

Se encuentra en ejecución la colocación de la cinta asfáltica en un tramo de 250 metros, desde la subida de los Patrias —sector recientemente pavimentado con hormigón— hasta su empalme con la ex Ruta 7. La obra incluye la construcción de cordones cuneta y badenes destinados a garantizar el adecuado escurrimiento del agua. Actualmente, se están iniciando los trabajos de conformación de cordones laterales junto a la subida ya pavimentada.

Calle 01 – Colectora

Tras la finalización de la etapa de cordones cuneta, comenzó la pavimentación asfáltica sobre la colectora Calle 01. Los trabajos comprenden el tramo que se extiende desde la intersección con Calle 15 hasta Calle 24, respetando el ancho establecido por el Código Urbano de Añelo. Esta intervención permitirá mejorar la transitabilidad y reforzar la estructura vial en un punto clave de circulación.

La Municipalidad continúa avanzando en obras que acompañan el crecimiento sostenido de Añelo y contribuyen a una movilidad más segura y eficiente para todos los vecinos.