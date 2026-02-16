¡Increíble! se realizó el primer Campeonato de Sapito en Argentina: mirá cómo se vivió

El sábado se realizó el primer Campeonato de Sapito organizado por Cerveza Patagonia en la Playa Sin Viento, Bariloche, en una jornada acompañada por un clima excelente, con sol y una convocatoria que superó todas las expectativas. Desde temprano, muchísima gente se acercó a disfrutar de una propuesta que convirtió a un clásico juego popular en una verdadera competencia deportiva.

El Campeonato profesional abrió la jornada con un gran nivel: varios participantes alcanzaron marcas de hasta 18 rebotes, demostrando técnica y precisión. Luego fue el turno del Torneo Amateur, que también sorprendió por su convocatoria. Si bien el cupo era de 30, finalmente fueron más de 70 personas mayores de 18 años los que se anotaron, evidenciando el entusiasmo que despertó la iniciativa.

En la categoría Amateur se destacaron dos competidores que lograron 15 y 17 rebotes respectivamente, clasificando a la final del torneo pro, que se disputó por la tarde y coronó una jornada extensa y muy celebrada por el público.

El ganador del Campeonato, que resultó ser uno de los participantes del Torneo Amateur que se inscribió en la playa, ganó una estadía en Ovo Patagonia Chaltén.

El evento, conducido por @Salvalacocina, estuvo acompañado por un DJ en vivo, y se pudo disfrutar de IPA KM0, la cerveza sin alcohol de la marca, y un food truck, lo que convirtió la competencia en una verdadera experiencia al aire libre.

Luego de la apertura, Phill Bloxham, @stone_skimmer, un aficionado del Sapito que tiene su propio récord —150 metros alcanzados— y que llegó desde el Reino Unido, compartió tips sobre la técnica del Sapito: la importancia del ángulo, los grados y la fuerza justa para lograr la mayor cantidad de rebotes. Además de dar inicio oficial al campeonato, formó parte del jurado durante la competencia.

Fue una jornada que combinó tradición, deporte y encuentro, con una respuesta del público que confirmó el enorme arraigo y vigencia de este juego tan simple como desafiante.

Este campeonato se constituye como el primer paso en un camino que busca posicionar al Sapito como el Deporte Nacional Patagónico, poniendo en valor aquello que nos identifica: la naturaleza, el encuentro y la emoción de competir con algo tan simple como una piedra y el agua. En definitiva, es volver a encontrar el lujo en lo simple.

