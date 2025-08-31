INGESUD: ingeniería con sello roquense y proyección regional

Fundada en 2018 por ingenieros con amplia experiencia, INGESUD SRL se transformó rápidamente en una de las firmas más destacadas del sector en la región. Con un equipo multidisciplinario que reúne a cerca de medio centenar de profesionales y técnicos, la empresa combina conocimiento, compromiso y tecnología de última generación para desarrollar soluciones de alta complejidad técnica. La calidad, el cuidado del ambiente y la capacitación permanente de su personal son pilares que marcan su rumbo y le otorgan identidad propia en el mercado.

Fotos: Ingesud.-

La búsqueda de la excelencia llevó a la compañía a avanzar en la implementación de normas internacionales de gestión como la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, lo que refleja una cultura de mejora continua y responsabilidad integral. Este camino se complementa con su activa participación en entidades de prestigio como la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica, la Asociación de Ingenieros Estructurales y la Asociación Argentina de Carreteras, manteniéndose siempre en contacto con los principales debates y avances técnicos del sector.

En pocos años, INGESUD acumuló una trayectoria sólida con más de 500.000 metros cuadrados de estructuras proyectadas, más de 1.000 estudios de suelos realizados y una amplia cartera de proyectos viales, urbanos e hidráulicos en Río Negro y Neuquén. Entre sus hitos más recientes se destaca la campaña geotécnica para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, un oleoducto de 437 kilómetros que unirá Allen con Punta Colorada, y su aporte en ingeniería estructural y geotecnia en el Polo Tecnológico Neuquén, un espacio estratégico que reúne a empresas e instituciones académicas de la región.

Cada intervención reafirma la misión de la empresa de aportar soluciones de alto impacto técnico y social hacia toda la Patagonia.

El vínculo con la comunidad local es parte esencial de su identidad. La participación en congresos, jornadas y capacitaciones fortalece no solo al equipo interno, sino también al entramado profesional y académico de la zona. Con cada proyecto, INGESUD ratifica su compromiso con la innovación, la excelencia y el desarrollo sostenible, consolidando su rol como socio estratégico en la transformación de las ciudades y en la infraestructura del futuro.

Contacto: Tel: (2984) 91-6441 / (2984) 40-1656 / (2984) 50-1790

www.ingesud.com.ar

info@ingesud.com.ar

Instagram | LinkedIn