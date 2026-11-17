¿La inteligencia artificial puede reemplazar a los diseñadores? Para Federico Mendoza, director de la Escuela de Diseño en el Hábitat (EDH), la respuesta está en comprender que la tecnología puede facilitar procesos, pero no sustituir aquello que da sentido a la disciplina, como lo es la observación, la creatividad y la capacidad de identificar problemas reales para mejorar la calidad de vida de las personas.

“No deja de ser una herramienta del diseñador, no es algo que reemplace a la formación crítica que tienen los diseñadores y la sensibilidad para detectar las necesidades”, sostiene Mendoza, Diseñador Industrial y Magíster en Desarrollo y Diseño de Nuevos Productos.

En la EDH, la incorporación de nuevas tecnologías convive con los procesos tradicionales de creación. Mendoza explica que los estudiantes trabajan con programas de diseño desde el primer año, pero también desarrollan dibujos, bocetos, representaciones gráficas y maquetas. La IA se suma como un recurso complementario. “El eje central surge a partir de una reflexión del estudiante y una detección de una necesidad real”, agrega.

Esta mirada forma parte de una propuesta educativa con más de tres décadas de trayectoria de la EDH. Fundada en 1993 por la arquitecta Liliana Salvo de Mendoza, la institución nació con una carrera pionera en la Patagonia, vinculada al diseño de muebles, la gráfica en arquitectura y los espacios exteriores, considerando las características y necesidades de la región.

Actualmente ofrece cuatro carreras de Técnico Superior: Diseño en el Hábitat, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, todas con títulos oficiales y validez nacional, y una duración mínima de tres años.

Uno de sus principales diferenciales es el trabajo interdisciplinario: estudiantes de distintas carreras participan en proyectos integrales que pueden abarcar desde el diseño de una marca y su packaging hasta la señalética, los productos y los canales de comercialización. La formación combina creatividad, conocimientos técnicos y gestión, con el objetivo de preparar profesionales capaces de responder a problemáticas concretas del entorno.

Además, la escuela cuenta con convenios de articulación con universidades nacionales y participa del programa Erasmus de la Unión Europea, mediante intercambios con la Escuela Superior de Diseño de Castelló, en Valencia. También organiza anualmente las Jornadas Patagónicas de Diseño en el MNBA, con debates sobre sustentabilidad, accesibilidad e identidad.

En tiempos de inteligencia artificial, la apuesta de la EDH es que la tecnología acompañe el proceso, pero que las ideas, las decisiones y la mirada sobre las necesidades humanas sigan siendo el verdadero motor del diseño.

Para conocer más sobre la institución visitá www.edh.edu.ar