Internet más rápido en Río Negro: Personal suma hogares con fibra óptica y expande su red 5G

Personal continúa con el despliegue de la tecnología fibra óptica al hogar (FTTH) en distintas ciudades de Argentina y con la transformación de su infraestructura de red, tanto fija como móvil, para mejorar velocidad, estabilidad y disponibilidad de los servicios.

En la ciudad de General Roca ya hay más de 10.700 hogares con posibilidad de acceder al servicio de fibra óptica, cubriendo aproximadamente 300 manzanas urbanas. En Cipolletti comenzó el despliegue de fibra óptica y, según la empresa, próximamente los clientes podrán contratar todos los servicios. Además, el servicio de fibra óptica al hogar ya está disponible en Allen, Cinco Saltos, San Carlos de Bariloche, Viedma y Villa Regina.

Para conocer todos los detalles de la oferta y verificar la disponibilidad en un domicilio, los vecinos pueden comunicarse por 0800-199-7775 o ingresar a https://www.personal.com.ar/internet.

En paralelo al despliegue de fibra, Personal continúa la expansión de su red móvil. Fue el primer operador en encender la red 5G en la Argentina en modalidad trial en 2021 y mantiene una apuesta al despliegue y la innovación de redes. Actualmente la compañía reporta más de 660 sitios on air y proyecta, para lo que resta del año, superar los 750 sitios 5G, acompañando la adopción de terminales compatibles por parte de los usuarios.

La infraestructura de redes móviles se complementa con una fuerte expansión de fibra óptica: el despliegue de red supera los 100.000 km y la empresa anticipa que continuará ampliando la oferta de FTTH en todo el país, consolidando su llegada y performance.

Estos resultados y la calidad de la red también fueron reconocidos por terceros. Según los premios de Ookla, Personal recibió distinciones que destacan la red fija y la red móvil 5G más veloz del país. Ese reconocimiento, indican, se funda en atributos que los usuarios valoran: la mayor velocidad de navegación, mejor experiencia en video y un rendimiento superior en conectividad. Además, la empresa fue distinguida seis años consecutivos como la red móvil más rápida de la Argentina.

Sobre estos logros y los planes de inversión, Alejandro Martinez, Business Owner de Conectividad de Telecom Argentina, señaló que estos reconocimientos “reafirman el liderazgo de la compañía y consolidan la estrategia de despliegue de tecnología FTTH en todo el país, reflejando el compromiso por brindar la mejor experiencia digital con mayor velocidad, calidad de servicio y cobertura”.

Destacó además que la evolución de la red 5G “muestra el foco permanente en la innovación y en la modernización de las infraestructuras, impulsando la digitalización en toda la Argentina”, y aseguró que la empresa “seguirá fortaleciendo su red fija y móvil mediante inversiones sostenidas para acercar conectividad y acceso a tecnologías avanzadas en cada rincón del país”.