Inversión, comunidad y futuro: Neuquén trabaja para reforzar la red de espacios deportivos

«En cada rincón de la provincia, muchos sitios se están transformando. Piletas que vuelven a llenarse después de años, gimnasios que recuperan color y canchas que renacen bajo nuevas luminarias son parte de una política sostenida que busca consolidar un derecho accesible para todos», destacaron desde el Gobierno neuquino.

Piletas recuperadas

Foto: Gobierno de Neuquén.

Uno de los grandes logros del 2025 fue la recuperación de los natatorios del CEF N°1 de Neuquén capital y del CEF N°20 de Loncopué, con una inversión superior a los 500 millones de pesos.

En el caso de las piletas del CEF N°1, se reemplazaron todas las cañerías de recirculación de agua, en sus calderas se renovó por completo el sistema de gas y se cambiaron equipos de calefacción, además de pintar y mejorar la iluminación de los dispositivos deportivos en forma integral.

En la pileta del CEF de Loncopué, una obra iniciada hace diez años finalmente fue puesta en marcha: se repararon conductos de circulación de agua, se reemplazaron techos, cielorrasos y ventilaciones, para que pueda usarla su comunidad. Estos espacios no solo promueven el deporte, sino también la salud, la inclusión y el encuentro entre generaciones.

Centros deportivos renovados

Durante este año, se informó, la provincia realizó intervenciones en al menos 10 Centros de Educación Física (CEF) con distintos niveles de inversión. En San Patricio del Chañar se pintó el gimnasio del CEF N°10, en Picún Leufú se construyó una cancha de fútbol 5, y en el CEF N° 2 de Cutral Co se instalaron luminarias exteriores nuevas con una inversión de casi 17 millones de pesos.

En Plottier, el CEF N°16 mejoró el sistema de calefacción y cerramiento de su natatorio, mientras que en Senillosa el CEF N°12 fue prácticamente reacondicionado: se arreglaron techos, cocinas y accesos, con una inversión de 99 millones de pesos.

En Zapala, las canchas del CEF N°6 recibieron nueva pintura e iluminación, y en Neuquén capital el CEF N°4 volvió a funcionar tras casi un año de parálisis gracias a la reparación del sistema de bombas. «Estas mejoras son más que obras», reivindicaron, «son la garantía de que cada comunidad, sin importar su tamaño o ubicación, tenga acceso a infraestructura de calidad para el deporte y la educación física».

Campamentos educativos

Foto: Gobierno de Neuquén.

Las Plantas de Campamento Educativo (PCE), espacios emblemáticos de la provincia donde generaciones de estudiantes aprendieron en contacto con la naturaleza, también están siendo renovadas.

En Vilu Mallin se instaló un nuevo cableado subterráneo y una habitación para choferes; en Villa La Angostura se repararon habitaciones y cerámicos, y se construye un cerco perimetral; en Cerro León se automatizaron tanques y se incorporó una bomba centrífuga; mientras que en Junín y Neuquén capital se realizaron mejoras estructurales y pintura general.

«Estas intervenciones revitalizan un programa educativo-deportivo que combina aventura, convivencia y aprendizaje ambiental», remarcaron.

Un verano con más obras y oportunidades

De cara a lo que se viene, el Plan Verano 2025-2026 ya tiene definidas nuevas inversiones. Se proyectan obras por más de 900 millones de pesos para reacondicionar campamentos y CEF en toda la provincia:

● En Junín de los Andes, se invertirán 329 millones en la PCE N°2 para renovar el quincho, cocina y baños.

● En Chachín, se destinarán 107 millones a obras sanitarias y administrativas.

● En Nonthué, se cerrará la palestra y se repararán veredas con 25 millones.

● En Villa La Angostura, el CEF N°7 recibirá 50 millones en mejoras estructurales.

● En Neuquén capital, se intervendrán los CEF N°1 y N°4 con más de 150 millones destinados a baños, playones y pisos deportivos.

● En San Patricio del Chañar se avanzará en el playón deportivo, y otras mejoras, con una inversión de 196 millones.

● En Piedra del Águila se harán pintura y un cerco perimetral con un presupuesto de 125 millones.