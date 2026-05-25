IRSA presenta en Neuquén “Edificio del Plata”: inversión premium y vida urbana en el corazón de Buenos Aires

El mercado inmobiliario de la Patagonia accede a una propuesta residencial e inversora sin precedentes en el país. El próximo miércoles 27 de mayo a las 18:00 h., en los salones Domuyo A y B del Hilton Garden Inn Neuquén, se llevará a cabo la presentación oficial del Edificio del Plata.

El Fideicomiso Edificio del Plata seleccionó para el desarrollo a Grupo IRSA, compañía líder en real estate del país, para el proyecto que redefine por completo el concepto de vivir e invertir en el centro porteño. La propuesta impone un estándar inédito de departamentos urbanos que fusiona una ubicación privilegiada, conectividad absoluta, diseño contemporáneo y el sólido respaldo de la firma desarrolladora.

El encuentro está especialmente orientado a inversores, profesionales y familias que busquen acceder a una propuesta inmobiliaria de alta proyección, concebida de manera integral tanto para la obtención de renta como para vivienda estratégica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el proyecto: Reconversión y vanguardia urbana

Ubicado frente al Obelisco, el Edificio del Plata inicia una nueva era como la pieza fundamental del plan de reconversión del microcentro de Buenos Aires. Esta profunda transformación reconvierte lo que supo ser un histórico edificio de carácter administrativo del Estado en un complejo residencial moderno y dinámico, enriquecido con vibrantes espacios comerciales y una plaza abierta que integrará e inaugurará una nueva relación del complejo con la trama urbana.

La propuesta tiene como objetivo revitalizar de manera continua una de las zonas de mayor tránsito de Buenos Aires, promoviendo actividad las 24 horas del día. Su escala monumental y sofisticación arquitectónica no solo aportarán valor urbanístico a la ciudad, sino que ofrecerán una experiencia residencial contemporánea ideal para quienes valoran un estilo de vida resuelto.

Durante la jornada en el Hilton Garden Inn, se darán a conocer en profundidad la visión estratégica del desarrollo, los plazos y etapas de ejecución, así como las oportunidades de inversión. La exposición principal estará a cargo de Gervasio Ruiz de Gopegui, Gerente de Emprendimientos de IRSA, quien abordará los atributos diferenciales del edificio y el concepto que lo sitúa como la nueva referencia dentro del mercado premium de real estate argentino.

«Lo que presentamos en Neuquén no es simplemente un departamento en Buenos Aires. Es el acceso a un estilo de vida definido por 20 Living Experiences —wellness, entretenimiento, productividad y un rooftop con piscina frente al Obelisco— en el edificio más emblemático del microcentro», señaló Gervasio Ruiz de Gopegui, Gerente de Emprendimientos de IRSA.

El puente inmobiliario entre Neuquén y Buenos Aires

La decisión estratégica de presentar este desarrollo en la capital neuquina responde de forma directa al creciente interés del mercado de la Patagonia por alternativas de real estate de alta categoría en Buenos Aires.

Como antesala al lanzamiento oficial, se está desarrollando una activación especial en el Alto Comahue Shopping (Av. Dr. Ramón 355, Neuquén), sponsor local del proyecto. El público interesado puede acercarse a un stand institucional exclusivo para conocer en detalle la propuesta y acceder a una preinscripción exclusiva para asistir al evento de presentación.

“Una parte importante de quienes eligen Edificio del Plata viven fuera de Buenos Aires —y muchos son de Neuquén. Para ellos, el proyecto representa algo que va más allá de la inversión: tener un lugar propio en la ciudad, donde todo está resuelto desde el momento en que llegás», concluyó Gervasio Ruiz de Gopegui, Gerente de Emprendimientos de IRSA.

Este lanzamiento no solo representa una oportunidad única para el mercado patagónico, sino que consolida un puente estratégico de inversión entre dos ciudades en constante crecimiento y proyección nacional. Con el respaldo de IRSA y el acompañamiento local de Alto Comahue Shopping, Edificio del Plata se posiciona como el nexo ideal para quienes buscan resguardar su capital en un ícono urbano que redefinirá la forma de vivir y conectarse con Buenos Aires.

Sobre el Grupo IRSA y el Alto Comahue

IRSA es líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar desarrollo y un impacto positivo en el entorno, cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad.

Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.

Por otro lado el Alto Comahue se consolidó como el centro comercial de referencia en Neuquén y en todo el Alto Valle. Cada mes recibe a más de 400.000 visitantes, con picos de hasta 25.000 personas en un solo día, posicionándose como uno de los polos comerciales más importantes del sur argentino. Además, genera más de 1.350 empleos entre directos e indirectos, consolidándose como un motor económico y social que impulsa el consumo y el desarrollo urbano en la región.