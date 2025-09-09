Iruña presenta Tera, el nuevo SUV compacto de Volkswagen

Iruña, el concesionario oficial de Volkswagen en la Patagonia, presentó el Tera en un evento distendido que se realizó en la capital neuquina. Cerca de 250 personas, entre ellas clientes, invitados y referentes del sector automotor, se reunieron para conocer las características de este nuevo modelo compacto SUV que la marca alemana acaba de incorporar.

Germán Bello, gerente comercial de Iruña, señaló que “es un producto que viene a completar la línea de autos de inicio de gama”, al tiempo que destacó las opciones de pago y el respaldo del servicio de postventa del concesionario.

La presentación estuvo a cargo de Pablo Piñeiro, especialista en el sector automotor y creador de contenido sobre la industria y Planes de Ahorro (PlaneroDeLey). Explicó que el Tera llega al segmento B con buen despeje, dos opciones de motorización y un precio muy competitivo que arranca en los 30 millones de pesos. También subrayó que se trata de “un vehículo cómodo para cuatro personas, con un tamaño intermedio que combina lo urbano con la aventura, lo cual lo hace ideal para los terrenos de la Patagonia”.

El nuevo Tera: innovación, seguridad y diseño

El Tera se posiciona entre el Polo y el Nivus y es uno de los vehículos más accesibles de la marca alemana. Con un diseño innovador y un equipamiento de tecnología avanzada, este modelo compact SUV confirma la estrategia de Volkswagen de fortalecer su portafolio en el segmento, que ya suma cinco opciones en Argentina.

En materia de seguridad, el Tera obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP. Foto de Florencia Salto

El Tera llega con una identidad visual propia, marcada por una silueta deportiva, techo bitono, barras de techo y pasarruedas plásticos que refuerzan su espíritu aventurero. La iluminación es uno de sus grandes diferenciales, con faros Full LED de firma fraccionada y ópticas traseras.

En materia de seguridad obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP. Ofrece un completo paquete ADAS, con seis airbags, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril e indicador de presión de neumáticos.

El tera viene en 4 versiones. Foto de Florencia Salto

Tiene cuatro versiones —Trend, Comfort, High y Outfit—, que ofrecen diferentes combinaciones de motorización, diseño y equipamiento. La primera está equipada con un motor 1.6 litros MSI de 110 CV asociado a una caja manual de cinco marchas, mientras que a partir de la versión Comfort se incorpora el motor 170 TSI de tres cilindros y 1.0 litro, que entrega 101 CV y se combina con una transmisión automática de seis velocidades.

El modelo se ofrece en seis colores y ya está disponible en las sucursales de Iruña.