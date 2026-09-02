Volkswagen Amarok mostró todo su potencial en Neuquén: test drives y una experiencia en la pista de motocross

La Volkswagen Amarok salió a la pista en Neuquén en una jornada que combinó conducción, capacitación y contacto directo con especialistas. La actividad fue organizada por Iruña y tuvo como escenario el predio del Motocross Club Neuquén, donde los participantes pudieron probar distintas versiones de la pick-up.

El encuentro se realizó el jueves 27 de agosto como parte de una nueva edición de #AmarokExperto 2026 y convocó tanto a propietarios como a potenciales clientes y seguidores del modelo. Especialistas de Volkswagen Argentina viajaron a Neuquén para acompañar las actividades y responder las consultas de los asistentes.

Antes de pasar al circuito, hubo una instancia dedicada a conocer en detalle las características de Volkswagen Amarok. Se repasaron sus diferentes motorizaciones, prestaciones y funcionalidades, además de recomendaciones de uso y aspectos vinculados con distintas maniobras de conducción.

Durante la charla también se abordó la actualidad de la gama Amarok y se anticiparon algunos detalles relacionados con el próximo lanzamiento de Volkswagen dentro del segmento.

Volkswagen Amarok, a prueba en el circuito de Neuquén

Después de la capacitación llegó uno de los momentos centrales de la jornada: los test drives sobre el circuito del Motocross Club Neuquén.

Los participantes pudieron conducir diferentes modelos y versiones de Amarok en un trazado con desniveles, obstáculos y sectores de distinta dificultad. El objetivo fue trasladar a la práctica algunos de los conceptos repasados previamente y experimentar las capacidades del vehículo en condiciones más exigentes.

Durante el recorrido fue posible poner a prueba aspectos como la potencia, la estabilidad, la tracción, la respuesta y el comportamiento de la pick-up sobre diferentes superficies. Los conductores estuvieron acompañados por especialistas durante la experiencia.

La actividad permitió, además, que quienes todavía no son propietarios de una Amarok pudieran conocer el modelo desde una perspectiva distinta a una prueba de manejo convencional.

Amarok Experto 2026 reunió a la comunidad Volkswagen

Además de las pruebas de manejo, la jornada contó también con catering, música y espacios destinados al encuentro y al intercambio entre los participantes.

Amarok Experto se realiza anualmente y busca reunir personas interesadas en la pick-up, al mismo tiempo que presenta las novedades de Volkswagen y generaa un contacto directo con especialistas y clientes.

Iruña ya proyecta una nueva convocatoria para 2027 para continuar consolidando el encuentro en Neuquén.