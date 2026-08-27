K7 Retro Fest: una noche para volver a los clásicos en Casino Magic

El próximo viernes 4 de septiembre, Casino Magic será escenario de una noche pensada para quienes disfrutan de la música, los clásicos y la estética de otras épocas. Desde las 23:30h, el Salón Rainbow recibirá a K7 Retro Fest, una propuesta que invita a viajar en el tiempo con música en vivo, vinilos, tragos y toda la energía de una fiesta retro.

La noche tendrá como protagonista a Machito Ponce, uno de los nombres vinculados a la música de los años 90, mientras que el DJ Alejandro Machado estará a cargo de una selección musical en vinilos, sumando una propuesta especialmente pensada para los amantes del sonido y la estética retro.

La experiencia se completará con una carta de tragos retro y una ambientación que buscará recuperar el espíritu de una época marcada por grandes clásicos musicales y una manera particular de disfrutar las noches.

K7 Retro Fest se realizará en el Salón Rainbow de Casino Magic Hotel & Casino, ubicado en Neuquén, sobre la Ruta 22. Las entradas son limitadas e incluyen consumición y pueden conseguirse anticipadamente en Disquería Almendra o a través de Passline.

La propuesta es una invitación a dejar por un rato el presente y reencontrarse con canciones, sonidos y recuerdos que forman parte de la cultura pop de distintas generaciones. Una noche para bailar, compartir y disfrutar de los clásicos en un escenario preparado para una verdadera fiesta retro.

K7 Retro Fest es una cita para quienes quieren volver a vivir los grandes clásicos y disfrutar de una noche diferente en el Valle.