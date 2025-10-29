La adrenalina de Ford Experience llegó otra vez a la pista de motocross de Neuquén

El rugido de los motores volvió a escucharse en la pista de motocross de Neuquén. Durante dos jornadas, el Ford Experience 2025 permitió que los visitantes se subieran al volante de las Ranger y Maverick, poniendo a prueba su potencia y tecnología en un circuito off road especialmente preparado.

El evento, que recorre distintos puntos de Argentina, busca que los participantes —tanto particulares como empresas— conozcan y experimenten todo el potencial de las camionetas.

Ford Experience 2025 / Foto de Cecilia Maletti

La iniciativa se realizó de la mano de Ford Fiorasi, concesionario oficial de Ford en Neuquén y Río Negro, encargado de organizar el circuito y el acompañamiento de los asistentes durante ambas jornadas.

Según Juan Ignacio Varni, gerente de operaciones de Ford Fiorasi, “Armamos un circuito muy desafiante para que los clientes locales puedan comprobar todo el alcance que tienen la Ford Ranger y la nueva Maverick”.

Juan Ignacio Varni, gerente de operaciones de Ford Fiorasi / Foto de Cecilia Maletti

Varni destacó también una novedad de esta edición: “Siempre fue un día, pero este año agregamos otro: uno para particulares y otro destinado a empresas y flotas. Queremos que todos vivan esta experiencia única de forma personalizada y conozcan la tecnología que ofrecen las unidades”.

Ford Experience / Foto de Cecilia Maletti

En cuanto a los vehículos, la Ranger cuenta con cinco versiones: XL, XLS, XLT, Limited y Limited V6 (Limited Plus), mientras que la Maverick tiene tres: XLT, Tremor e Híbrida—. Según Matías Núñez, ejecutivo de ventas de Ford Fiorasi, estas camionetas se destacan “por ser muy versátiles, servir tanto para trabajo como para uso personal, y sobre todo por el nivel de seguridad y conectividad que traen, con una interfaz muy ágil e intuitiva”.

Entre la emoción de los asistentes, las maniobras en el circuito y el acompañamiento de instructores, el Ford Experience 2025 volvió a demostrar que no se trata solo de mirar los vehículos, sino de vivir la experiencia de conducirlos y descubrir todas sus capacidades.