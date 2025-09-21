La Alborada: un nuevo barrio que acompaña el crecimiento de Neuquén

Neuquén capital atraviesa un proceso de fuerte crecimiento demográfico y económico, impulsado por la actividad hidrocarburífera y los servicios que se desarrollan a su alrededor. Este dinamismo genera una demanda creciente de viviendas y espacios comerciales, que se traduce en una necesidad concreta de adquirir lotes con buena ubicación y servicios completos.

En ese contexto nace La Alborada, una urbanización ubicada en la intersección de Saavedra y Río Senguer, a solo 350 metros del paseo costero del río Limay, con accesos tanto por Saavedra como por Bejarano.

El proyecto abarca 437 lotes distribuidos en 18 manzanas, con un total de 411 residenciales y 26 de uso mixto (comercial + multifamiliar). El diseño urbanístico se jerarquiza con áreas residenciales unifamiliares, que privilegian la privacidad y la personalización, y se combina con espacios que permiten generar un polo de servicios y actividad dentro del mismo barrio.

Bulevares y un paseo con laguna

Uno de los diferenciales de La Alborada es su diseño sobre tres bulevares centrales, concebidos para organizar la circulación, preservar los árboles existentes y fomentar un tránsito calmado.

Además, se le dio un valor especial al meandro que cruza por uno de los perímetros de la urbanización, pensándolo como eje paisajístico y de encuentro. En lugar de darle la espalda al curso de agua, el barrio se proyectó “de frente”, potenciando la relación con el entorno natural.

Espacios comerciales como articuladores sociales

La zona destinada a usos mixtos no busca que el barrio sea autosuficiente ni cerrado, sino con una trama social armónica, integrando comercios y viviendas multifamiliares para aportar dinamismo y servicios a toda el área.

Circulación inteligente: esquinas cabezonas y estacionamiento ordenado

La Alborada también se diferencia en la forma de pensar la movilidad interna. El trazado incorpora esquinas cabezonas, que amplían la superficie de intersección y permiten una mejor visibilidad, mayor seguridad peatonal y un tránsito más calmo.

Del mismo modo, el diseño de estacionamientos está planificado para que no ocupen la calzada, lo que evita congestiones y facilita una circulación fluida dentro del barrio.

Servicios completos y calidad de vida

La urbanización contará con todos los servicios esenciales: agua, gas, electricidad, cloacas, asfalto y cordón cuneta, lo que garantiza calidad de vida desde el inicio.

Se estima que, una vez consolidado, La Alborada será el hogar de más de 1.700 personas, que podrán disfrutar de un entorno natural, un trazado planificado y un diseño urbano que prioriza la seguridad, la integración social y la tranquilidad.

El respaldo de Aspa Desarrollos Patagonia

La Alborada es desarrollada por Aspa, empresa con más de 25 años de trayectoria, responsable de más de 60 proyectos inmobiliarios, que contemplan más de 300.000 m² construidos, 4.500 lotes urbanizados, en 10 ciudades de Neuquén y Río Negro. Su experiencia y compromiso en el desarrollo garantizan la calidad y solidez de este nuevo emprendimiento.