Laboratorios IDAC: una historia de compromiso y salud junto a Cipolletti

La historia de Laboratorios IDAC comenzó en 1973, en el escritorio de una casa familiar de Cipolletti. Fue allí donde Ángel, junto a su madre Lina, pusieron los primeros cimientos de un proyecto que hoy, más de 50 años después, es referente en la región en materia de salud y servicios de diagnóstico.

Desde sus inicios, IDAC se apoyó en valores que marcaron el rumbo: profesionalismo, calidad, dedicación, compromiso y rectitud. Con esa base sólida, el laboratorio creció de la mano de la ciudad, siempre con un mismo propósito: brindar servicios confiables que mejoren la vida de las personas.

Un presente de calidad e innovación

Hoy, IDAC cuenta con 4 sedes en Cipolletti, donde ofrece análisis clínicos, humanos, industriales y veterinarios, además de consultorios médicos. Su propuesta se sustenta en dos pilares:

Calidad analítica , respaldada por tecnología de última generación y un equipo altamente capacitado.

, respaldada por tecnología de última generación y un equipo altamente capacitado. Satisfacción del paciente, entendida desde un enfoque humano y cercano.

Todo bajo un sistema de calidad ISO 9001 y con los valores de integridad y transparencia.

Cada muestra, cada resultado, es tratado con el mayor cuidado, compromiso y responsabilidad, porque detrás hay una persona que espera respuestas. Esa filosofía convirtió a IDAC en una institución de confianza para miles de vecinos y empresas de la región.

50 años de trayectoria y mirada sustentable

El crecimiento de IDAC no se explica sin el esfuerzo de su equipo y colaboradores: la unidad, el compromiso y el trabajo en equipo han sido la base de cada logro alcanzado.

En 2023, Laboratorios IDAC celebró su 50º aniversario, un hito que reafirmó su compromiso con la innovación, la mejora continua y la humanización de los procesos.

Hoy avanza con una Política de Gestión Sustentable, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas vinculadas al cuidado del medio ambiente, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Compromiso con Cipolletti

En este nuevo aniversario de la ciudad, Laboratorios IDAC celebra junto a Cipolletti y renueva su compromiso con la comunidad: seguir acompañando su crecimiento y cuidar la salud de cada vecino con la misma pasión que marcó sus inicios hace más de cinco décadas.