Lago Hermoso «rompió el hielo» y vivió una noche de snow a pura adrenalina

El pasado 15 de agosto, la montaña se encendió de una forma nunca antes vista. En el corazón de Lago Hermoso Ski Resort, uno de los rincones más vírgenes y espectaculares de la Patagonia, se vivió una noche mágica donde el snowboard, la música y el paisaje se fusionaron bajo la luz de la luna.

Zaira Nara y Emilia Attias, entre otras famosas, disfrutaron de esta propuesta.



De la mano de Corona Cero y El Calamar Loco, llegó Snow de Noche, un evento que deslumbró al punto de convertirse en uno de los grandes hitos de esta temporada de invierno. Inspirado en el legendario Surf de Noche en Chapadmalal y en Wake de Noche en zona norte del Gran Buenos Aires, dos propuestas que transformaron el deporte en una experiencia única, esta nueva edición lleva el espíritu libre y disruptivo a la nieve, combinando snowboard, música y entretenimiento en una exhibición tan vibrante como cinematográfica.

La música electrónica acompañó una noche iluminada por las estrellas.



La cita fue bajo las estrellas, en un evento que combinó adrenalina, música, nieve y el espíritu libre que caracteriza tanto a los riders como a Corona Cero. Durante la noche, snowboarders profesionales y amateurs se lucieron en un circuito especialmente diseñado, con bajadas iluminadas, saltos y trucos que dejaron a todos sin aliento.

El torneo nocturno de snowboard fue alucinante.



Corona Cero, la cerveza sin alcohol que invita a desconectar y relajarte al aire libre, propuso una experiencia única en la nieve: un torneo nocturno de snowboard en el imponente entorno de Lago Hermoso, Patagonia Argentina, de la mano de Calamar Loco, el referente en cultura y deporte de invierno.



A solo 80 km de Bariloche y 50 km de San Martín de los Andes, Lago Hermoso es un centro de esquí boutique rodeado de picos nevados, lagos cristalinos y bosques nativos. Un paraíso natural que cada vez más personas eligen por su propuesta sustentable, íntima y en conexión con la naturaleza.



Durante el evento, algunos de los mejores riders del país desplegaron todo su talento en una demo nocturna de freestyle sobre nieve, iluminados con tecnología LED, en una postal de película. La música electrónica curada especialmente para la ocasión acompañó toda la experiencia al aire libre, creando una atmósfera envolvente en medio del bosque y la montaña.



El acceso al evento estuvo incluido para quienes adquirieron el Day Pass de esquí del 15 de agosto. También hubo entradas individuales disponibles para quienes quisieron ir exclusivamente al Snow de Noche.