Las Grutas, Mareas del Golfo y Torre Tonina: una propuesta integrada para vivir y disfrutar la costa todo el año

Consolidada desde hace décadas como uno de los principales destinos turísticos del país, Las Grutas atraviesa un proceso de transformación que amplía su propuesta más allá del verano. A sus playas extensas, aguas claras y una identidad ligada al disfrute del mar, se suma hoy una oferta urbana y residencial que acompaña la creciente demanda de quienes buscan no solo vacacionar, sino también habitar la costa patagónica durante todo el año.

En ese contexto se inscribe Mareas del Golfo, un masterplan desarrollado por ASPA, concebido para integrar arquitectura, paisaje y calidad de vida, respetando el carácter del entorno y potenciando sus atributos naturales. El complejo propone una manera distinta de vincularse con el lugar: vivir cerca del mar, con servicios, diseño y una planificación que prioriza el uso cotidiano de los espacios, tanto en temporada alta como en los meses de menor afluencia turística, y se ha consolidado como uno de los puntos comerciales y habitacionales claves para los residentes permanentes de la localidad.

Torre Tonina es parte de la propuesta integral de Mareas del Golfo / Foto gentileza

Las Grutas ofrece hoy mucho más que sol y playa. A la tradicional actividad balnearia se suman propuestas vinculadas a los deportes acuáticos —como kayak, paddle surf, snorkel y buceo—, excursiones por paisajes costeros de gran fuerza visual, avistajes de fauna marina y una gastronomía local que pone en valor los productos del mar.

Esta combinación convierte al destino en un punto atractivo para quienes buscan experiencias diversas, con un ritmo más pausado y en contacto directo con la naturaleza. Dentro de Mareas del Golfo, Torre Tonina se presenta como una pieza clave de esa propuesta integral. Se trata de un edificio residencial que introduce una propuesta superadora en calidad, terminaciones y sistema constructivo.

La obra ya alcanzó su altura máxima y su estructura de hormigón se encuentra completamente finalizada. Su desarrollo concluye el masterplan del complejo, compuesto por tres torres y un open mall a cielo abierto con 36 locales comerciales, y aporta una nueva escala urbana, sin perder de vista la relación directa con el paisaje costero.

Torre Tonina ofrece vistas amplias hacia el mar de Las Grutas / Foto gentileza

Uno de los principales diferenciales de Torre Tonina es su forma de dialogar con el entorno. Gracias a su altura y a su ubicación, el edificio ofrece vistas amplias hacia el mar y la ciudad desde todos sus frentes, permitiendo que la experiencia de habitarlo esté atravesada por el paisaje. Este atributo se vuelve especialmente relevante en un destino como Las Grutas, donde la vista y el vínculo con el entorno natural son parte central del atractivo.

Desde el 10 de enero de este año se encuentra habilitado el departamento modelo en esta torre, una instancia pensada para que potenciales compradores y visitantes puedan conocer de primera mano la propuesta del edificio.

La apertura del departamento modelo permite recorrer los espacios, apreciar la calidad constructiva y dimensionar cómo se vive Torre Tonina desde adentro, en un contexto real y no solo proyectual. De cara a la temporada de verano, esta posibilidad se vuelve una invitación concreta para quienes visitan la ciudad y evalúan alternativas de inversión o residencia junto al mar.

La integración entre el destino, el complejo y el edificio responde a una lógica clara: ofrecer una propuesta que no se limite a lo estacional. Mareas del Golfo y Torre Tonina apuntan a consolidar una forma de vivir la costa durante todo el año, con infraestructura, servicios, seguridad y diseño pensados para acompañar distintas etapas de la vida, desde el descanso hasta el trabajo remoto o la residencia permanente.

En ese sentido, Las Grutas amplía su perfil y se posiciona como una villa costera con proyección, capaz de ofrecer experiencias tanto al visitante ocasional como a quienes eligen establecerse de manera más estable.

