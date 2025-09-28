Las tres grandes epidemias de la traumatología y el enfoque único de un centro de alta complejidad en Cipolletti

La traumatología enfrenta tres grandes epidemias propias de los tiempos modernos: las lesiones deportivas, que aumentan a medida que más personas practican deportes; las lesiones o fracturas por accidentes de tránsito, cada vez más frecuentes por la mayor cantidad de vehículos en circulación; y la patología degenerativa como lo es la artrosis o desgaste de articulaciones, que afecta con mayor frecuencia a los adultos mayores.

A este panorama se suman también las llamadas “lesiones modernas”, vinculadas al uso excesivo de celulares y otros dispositivos digitales. Pueden ser contracturas, dolores crónicos y un fenómeno cada vez más frecuente: el desgaste prematuro del pulgar, una lesión que antes aparecía en personas mayores de 50 años, pero que ahora se observa en pacientes de 30 años.

Frente a esta realidad, el centro traumatológico Grupo Patagonia, ubicado en Cipolletti, se consolidó como un proyecto inédito en la zona del Alto Valle. Es un espacio de traumatología de alta complejidad que cuenta con traumatólogos subespecialistas en diferentes áreas del cuerpo: miembro superior, columna, cadera y rodilla, pierna-tobillo y pie. Esto permite que los pacientes tengan diagnósticos y tratamientos precisos y personalizados, que van más allá de la atención generalista.

De acuerdo con el doctor Matías Fracalossi, especialista en cirugía de miembro superior del Grupo Patagonia, “cada articulación tiene sus patologías específicas y una manera diferente de tratarse, ya sea por lesiones deportivas, accidentes de tránsito o enfermedades degenerativas”. Por eso, explicó, la división por subespecialidades permite abordar cada lesión de manera más eficaz.

Traumatólogos del Grupo Patagonia: Diego Muñoz de la Rosa, Matías Fracalossi, Lucas Rueda, Martín Portilla y Martín Zamora / Foto de Florencia Salto

Grupo Patagonia: traumatólogos especialistas para cada necesidad

El doctor Diego Muñoz de la Rosa, traumatólogo especialista en cadera y rodilla explica que en la actualidad se observa pacientes adolescentes y adultos jóvenes con un aumento considerable de lesiones deportivas, ligamentarias y meniscales de rodilla, las cuales están asociadas a la práctica deportiva sin preparación adecuada, que en su gran mayoría requieren cirugía traumatológica. “El gran desafío que tenemos como especialistas, es preservar el menisco del paciente y reconstruir ligamentos lo más anatómicamente posible”, afirma.

Junto a él trabaja el doctor Martín Portilla, quien destaca la importancia de diagnosticar precozmente para tratar y preservar las articulaciones y evitar la progresión hacia la artrosis. “Los tratamientos modernos de cirugía artroscópica mínimamente invasiva a nivel de la cadera nos permiten prolongar la vida de la articulación y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”, señala.

En el caso de los reemplazos protésicos de cadera y rodilla, los doctores Muñoz de la Rosa y Portilla afirman que los avances quirúrgicos han permitido recuperaciones tan rápidas que el paciente retorna prontamente a su vida habitual.

El Grupo Patagonia está ubicado en Cipolletti y ofrece la opción de teleconsultas o videoconsultas / Foto de Florencia Salto

El Dr. Lucas Rueda lidera un equipo de referencia en cirugía de columna que combina la experiencia de la Traumatología y la Neurocirugía en un enfoque conjunto. “Atendemos toda la patología de la columna vertebral a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez.

«La cirugía de columna ya no es lo que era antes. La incorporación de tecnología de vanguardia, como la navegación intraoperatoria y técnicas mínimamente invasivas, nos permiten intervenciones más seguras y eficaces, con óptimos resultados funcionales«, destaca el Dr. Rueda.

El galeno refiere que, el objetivo es brindar el tratamiento más adecuado para cada caso en particular. “Evaluamos todas las opciones, priorizando los tratamientos conservadores y reservando la cirugía para aquellos casos que así lo requieran. El equipo cuenta con una trayectoria confiable y un alto índice de satisfacción entre los pacientes”.

El miembro superior, que abarca hombro, codo y mano, cuenta con especialistas como el propio Fracalossi y el doctor Martín Zamora. Este último subraya la variedad de patologías: “En el hombro vemos tanto lesiones degenerativas, como las del manguito rotador o inestabilidades en deportistas. En el codo predominan los problemas por sobreuso, típicos del tenis o del pádel. En la mano, las fracturas de muñeca son las más frecuentes”.

Según el doctor el Fracalossi actualmente se disponen de técnicas quirúrgicas mini-invasivas como la artroscopia, que se puede realizar en el hombro, el codo o la mano, con mínimo daño y una mejor y más rápida recuperación de la calidad de vida. “Otra herramienta que utilizamos es la prótesis de hombro que permite resolver problemas graves y recuperar la función de la articulación ampliando las posibilidades terapéuticas mucho más que en épocas pasadas”.

La doctora Carolina Murgan y el doctor Jorge Ramos integran el equipo especializado en pierna, tobillo y pie. Ambos destacan que uno de los principales motivos de consulta son los traumatismos deportivos, frecuentes en la región porque se promueve mucho la actividad física. “Nuestro abordaje incluye desde tratamientos conservadores y ortopédicos hasta, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas. Muchas de estas lesiones pueden prevenirse, por eso compartimos en nuestras redes información destinada a la prevención”, agregó la doctora Murgan.

Consultas de traumatología para todo el Alto Valle

El Grupo Patagonia también pone a disposición de los pacientes la opción de teleconsultas o videoconsultas, lo que facilita un primer contacto con quienes están lejos de Cipolletti y quieren, por ejemplo, una segunda opinión o incluso la posibilidad de realizar el seguimiento postoperatorio a distancia.

La combinación de atención integral, tecnología de vanguardia y especialización profunda posiciona al Grupo Patagonia como un referente en traumatología tanto en el Alto Valle como en el país.

Atienden todo tipo de pacientes: desde deportistas con lesiones ligamentarias hasta personas que sufrieron un accidente de tránsito o adultos mayores con artrosis. Gracias a la formación en subespecialidades, cada médico brinda un abordaje personalizado para cada lesión, ofreciendo diagnósticos y tratamientos precisos según la necesidad de cada caso.

Ateneos de traumatología en el Grupo Patagonia

El Grupo Patagonia organiza regularmente ateneos, un espacio de aprendizaje, intercambio y actualización junto a colegas del área de salud. En estas jornadas participan médicos traumatólogos, kinesiólogos, instrumentadoras y otros profesionales, con el objetivo de fomentar la excelencia en la atención y mantenerse a la vanguardia en técnicas y tratamientos de traumatología. Y a través de las redes difunden y comparten información valiosa para toda la poblacion.

Cómo comunicarse con el Grupo Patagonia

Para tomar un turno con un profesional envíe un mensaje a través de WhatsApp al número 2996733696. Y para consultas o dudas puede comunicarse a través de Instagram @gptraumatologia, en el horario de atención de 8 a 19 horas.