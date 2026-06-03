Le Pain Quotidien abre su primer local en Neuquén: panes de masa madre y un menú para todo el día

La propuesta gastronómica de origen belga ya abrió sus puertas en la ciudad de Neuquén. Con un menú pensado para acompañar cada momento del día, Le Pain Quotidien invita a disfrutar desde un desayuno hasta una cena en un ambiente cálido y acogedor. Su producto estrella es el pan de masa madre, acompañado por opciones livianas y saludables para distintos gustos.

Ubicado en la esquina de la Diagonal 9 de Julio y Sargento Cabral, frente a la plaza Martín Miguel de Güemes, el nuevo espacio marca un hito para la marca. Es el local número 52 de la cadena y el primero en abrir sus puertas en la Patagonia.

Desde el primer momento, el nuevo local de Le Pain Quotidien invita a quedarse. Cuenta con dos pisos, espacios amplios e iluminados naturalmente y una ambientación que combina madera, música tranquila y detalles pensados para generar una sensación de comodidad y cercanía.

Le Pain Quotidien abre sus puertas en Neuquén / Foto Ceci Maletti

En la planta superior se encuentra uno de los elementos más característicos de la marca: una mesa comunal pensada para que distintas personas o grupos puedan reunirse alrededor de una misma experiencia. La propuesta forma parte de la identidad de Le Pain Quotidien desde sus orígenes y refleja su espíritu de encuentro y hospitalidad.

Platos para cualquier momento del día

Al ingresar, lo primero que aparece a la vista es el sector de bakery, donde sobresalen los panes elaborados con masa madre, productos de bollería de inspiración europea, croissants y una amplia variedad de pastelería.

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Cristian Gomes, gerente de operaciones de Le Pain Quotidien, destacó los laminados como una parte fuerte de la marca en los desayunos y meriendas. “Todos tienen un porcentaje de masa madre, aportándole macronutrientes al producto”. Y agregó que buscan desarrollar proveedores locales, principalmente aquellos orientados a todo lo orgánico.

Pero la propuesta va mucho más allá de la panadería. La carta incluye ensaladas frescas y tibias, pastas, risottos, frutas, yogures, sopas, hamburguesas y otras opciones para quienes buscan una comida más equilibrada. También hay alternativas para distintos estilos de alimentación, incluyendo productos orgánicos, platos veganos y opciones sin gluten. La cocina es abierta y permite observar el proceso de preparación.

El menú de Le Pain Quotidien en Neuquén ofrece opciones saludables y variadas / Foto de Ceci Maletti

Todos los productos llegan desde la planta de elaboración en Buenos Aires, con el objetivo de mantener la misma calidad, presentación y experiencia que caracteriza a los locales de todo el país.

Le Pain Quotidien: una experiencia cercana

Fundada en Bélgica hace más de tres décadas, Le Pain Quotidien construyó su identidad alrededor de la idea de ofrecer productos de calidad y saludables. Su nombre, que en francés significa «el pan cotidiano» o «el pan de cada día» se traduce en el local a través de aromas que abren el apetito.

Uno de los rasgos que mejor define la reputación de Le Pain Quotidien es la hospitalidad. Según explicó Marianela Kapitanchuk, gerente de entrenamiento y capacitación de la marca, se trata de una característica profundamente arraigada en la cultura belga y que encuentra un fuerte punto de conexión con la forma de recibir de los argentinos.

La cocina abierta de Le Pain Quotidien que los clientes puedan ver el proceso de preparación de los platos / Foto de Ceci Maletti

Kapitanchuk explica que la experiencia busca alejarse de los formalismos para generar un vínculo cercano con quienes visitan el local. “Queremos que cada cliente se sienta como un invitado en casa, en un ambiente relajado, amable y atento a los detalles”.

Esa filosofía también se refleja en la formación de los equipos. Parte del personal neuquino viajó previamente a Buenos Aires para conocer de primera mano la operación de la marca y luego recibió capacitaciones específicas sobre productos, seguridad alimentaria, manipulación de alimentos y atención al cliente.

La mesa comunal pensada para que distintas personas compartan la misma experiencia en Le Pain Quotidien / Foto Ceci Maletti

Neuquén, punto de partida para crecer en la Patagonia

La llegada a Neuquén es mucho más que la apertura de un nuevo local. Para Le Pain Quotidien, la ciudad se convierte en la puerta de entrada a un plan de expansión hacia el sur del país.

Cristian Gomes adelantó que dentro de aproximadamente tres meses abrirá un segundo local en el Paseo de la Costa de Neuquén y que para el próximo año está prevista una tercera sucursal en uno de los shoppings de la ciudad.

El pan de masa madre es uno de los fuertes de Le Pain Quotidien / Foto Ceci Maletti

La expansión también contempla el desembarco en otras localidades patagónicas. Entre los destinos que forman parte de los planes de la marca figura San Martín de los Andes.

Con esta apertura, Le Pain Quotidien inicia una nueva etapa en Neuquén y acerca a los patagónicos una experiencia que ya conquistó a miles de personas en distintas ciudades del país.