Loitegui Desarrollos inaugura nuevos departamentos modernos en Neuquén

La ciudad de Neuquén suma una nueva propuesta residencial. Se inauguró una de Las Torres KUREF, ubicada en el barrio Santa Genoveva, a solo 10 cuadras del centro y con fácil acceso a las principales vías de la ciudad. La segunda torre continúa en construcción y se espera que esté terminada en abril del año que viene. El complejo, compuesto por las dos torres, suma más de 20.262 m², combina diseño moderno y funcionalidad.

Cada torre cuenta con 84 departamentos que ofrecen distintas tipologías: las unidades de 1 dormitorio van de 50 a 63 m², las de 2 dormitorios de 80 a 95 m², y las de 3 dormitorios desde 120 hasta 150 m² cubiertos, llegando a los 250 m² en los semipisos con terraza. Esta diversidad busca atender distintas demandas, desde jóvenes profesionales hasta familias que requieren mayor amplitud.

Los departamentos se caracterizan por ambientes amplios y luminosos con grandes ventanales que permiten disfrutar de la vista de la ciudad. Entre las áreas comunes, los vecinos encontrarán dos salones de usos múltiples, dos gimnasios, una piscina central, un jardín, tres niveles de cocheras cubiertas con 106 espacios y 70 bauleras.

“Lo que podemos destacar de este edificio es cómo concebimos cada detalle. Nuestros departamentos se distribuyen pensando en la eficiencia de los espacios y en ofrecer un producto equilibrado: ni sobredimensionado, ni pequeño”, explicó Javier Gorchs, gerente general de Loitegui Desarrollos.

La empresa tiene otros desarrollos en la región. Pedro Loitegui, presidente del Grupo Loi, explicó que la inversión en Neuquén se deriva del potencial de la ciudad: “Los lugares donde uno tiene que invertir definitivamente tienen que tener una riqueza genuina y actividad económica constante, y Neuquén tiene eso. Nuestra apuesta es acompañar esa evolución”.

Las Torres KUREF se suman a otros proyectos que Loitegui Desarrollos tiene en la región: Mirazur, en el barrio Gama: 23 residencias con departamentos de 2 dormitorios, amplios y luminosos, con amenities exclusivos; Aiken Plaza, en el barrio Río Grande: 75 departamentos y locales comerciales, con inicio de obra previsto para el próximo mes; y Las Pircas, en Añelo: 60 viviendas en un desarrollo pensado para familias.

Con más de 60 años de trayectoria en Argentina, Brasil y Uruguay, Loitegui Desarrollos ha construido más de 70 edificios y entregado más de 400.000 m² cubiertos. En Neuquén, la compañía ya completó 7 proyectos en la última década, con más de 60.000 m² construidos, destacándose por su calidad, cumplimiento de plazos y atención a los detalles.