Los perfiles técnicos más demandados en Vaca Muerta y el desafío de gestionar nuevos talentos

El crecimiento de Vaca Muerta impulsó una demanda cada vez mayor de perfiles técnicos especializados y convirtió a la gestión del talento en un factor clave para sostener la continuidad operativa.

Estudio Orbe, una empresa de RR.HH con más de tres décadas de experiencia en entornos industriales complejos y una propuesta integral que incluye tercerización inteligente de personal, provisión de perfiles técnicos críticos, soporte para paradas de planta, consultoría y administración de documentación, entre otros servicios, analizó cómo la expansión de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina está transformando las necesidades de talento en Vaca Muerta.

Desde la compañía explican que existe una demanda sostenida de talento técnico especializado, donde la disponibilidad de perfiles calificados se convirtió en una de las principales restricciones del crecimiento del sector.

La dinámica actual del mercado laboral no se limita a la incorporación de más trabajadores Anabella Albó, Directora Ejecutiva de Estudio Orbe

“La dinámica actual del mercado laboral no se limita a la incorporación de más trabajadores”, detalla Anabella Albó, Directora Ejecutiva de Estudio Orbe, sino que responde principalmente a la necesidad de contar con perfiles altamente específicos, con experiencia comprobable y certificaciones vigentes, capaces de operar bajo estándares técnicos, regulatorios y de seguridad cada vez más exigentes.

Los perfiles técnicos más buscados en Vaca Muerta, según Estudio Orbe

De acuerdo con el análisis de Estudio Orbe, los perfiles más buscados en la zona se concentran en distintos niveles de la operación. En el plano técnico, destacan los vinculados a perforación, fractura hidráulica, completación, operación de plantas y mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación.

A esto se suman oficios críticos que resultan difíciles de cubrir de forma sostenida, como soldadores con certificación API 1104, electricistas industriales, instrumentistas y operadores de equipos especiales. Son roles esenciales para garantizar la continuidad operativa en campo.

Los perfiles más buscados en Vaca Muerta se concentran en distintos niveles de la operación / Foto gentileza

En el nivel de ingeniería, los perfiles más demandados incluyen profesionales en petróleo, mecánica, industrial, eléctrica y química, especialmente aquellos con experiencia en proyectos no convencionales, optimización de procesos, control de costos y estándares HSE.

También se observa un crecimiento en la demanda de especialistas en seguridad, salud y medioambiente, junto con perfiles vinculados a la automatización y digitalización de procesos industriales, como sistemas SCADA, análisis de datos operativos y control inteligente de operaciones.

Explican que la dificultad no radica únicamente en encontrar estos perfiles, sino en sostener su disponibilidad en el tiempo y en garantizar que cumplan con los requisitos que exige la industria.

Anabella Albó, Directora Ejecutiva de Estudio Orbe / Foto gentileza

“La escasez de perfiles críticos no se resuelve solo con modelos tradicionales y publicando búsquedas. Se necesita planificación, redes técnicas activas y gestión integral del factor humano”, señala Anabella Albó. Agrega que “las compañías que operan en la cuenca deben anticipar necesidades, gestionar certificaciones, administrar documentación y responder con rapidez a cambios en la demanda operativa”.

El rol de Estudio Orbe en la dinámica de Vaca Muerta

Estudio Orbe se posiciona como un actor especializado en la administración integral del capital humano para industrias de alta exigencia. Su trabajo combina reclutamiento técnico, provisión de personal eventual, tercerización de servicios, consultoría laboral y gestión administrativa.

El enfoque de la compañía apunta a simplificar la operatoria de recursos humanos para las empresas del sector energético, absorbiendo procesos que van desde la selección de personal hasta la administración documental y el soporte operativo en campo.

“Nuestro aporte es absorber la complejidad operativa para que nuestros aliados estratégicos puedan concentrarse en productividad y en mantener la ventana de trabajo sin interrupciones”, agrega Albó.

El desarrollo de Vaca Muerta continúa dependiendo no solo de la inversión y la tecnología, sino también de la disponibilidad de capital humano calificado. La mirada de Estudio Orbe plantea que la gestión del talento ya no puede entenderse como un área de soporte, sino como un componente central de la estrategia operativa.