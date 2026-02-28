Lucha contra el narcotráfico: se suman denuncias anónimas, encuentros preventivos y un fuerte despliegue operativo

En el norte neuquino, la lucha contra el narcotráfico dejó de ser solo una declaración política para convertirse en una estrategia concreta que combina denuncias anónimas, operativos, clausura y demolición de puntos de venta, capacitación policial y encuentros preventivos sobre consumos problemáticos.

La ofensiva tiene números que muestran la dimensión del despliegue, pero también una base comunitaria que explica su alcance: miles de vecinos utilizan la aplicación para denunciar de manera anónima.

El gobernador Rolando Figueroa firmó junto al Ministerio Público Fiscal y 19 municipios del Alto Neuquén un convenio para reforzar la difusión del código QR que permite realizar denuncias anónimas por microtráfico de drogas.

La herramienta está integrada a la aplicación Neuquén Te Cuida y, desde su lanzamiento, ya registró 8.886 denuncias por narcomenudeo, un dato que refleja la confianza de la ciudadanía y el compromiso social en la lucha contra la venta de drogas en los barrios.

Solo en agosto, la fiscalía recibió 240 aportes ciudadanos en toda la provincia. El mensaje institucional es claro: la comunidad es parte activa en la construcción de seguridad.

Allanamientos, detenidos y droga incautada

El despliegue operativo también se refleja en los resultados concretos:

240 allanamientos en casas vinculadas a venta de drogas.

Más de 12 operativos propios positivos con secuestro de: 44 kilos 246,05 gramos de cannabis sativa. 27 kilos 55,91 gramos de clorhidrato de cocaína. 16 pastillas de éxtasis, 4,11 gramos y 44 mililitros adicionales de sustancias.

con secuestro de:

En cuanto a personas involucradas:

311 detenidos en total.

86 condenados (con detención efectiva: 8 mujeres y 25 hombres; condenas en suspenso: 22 mujeres y 31 hombres).

(con detención efectiva: 8 mujeres y 25 hombres; condenas en suspenso: 22 mujeres y 31 hombres). 63 prisiones dictadas : Preventivas: 7 mujeres y 21 hombres. Domiciliarias: 14 mujeres y 21 hombres.

: 162 personas recuperaron la libertad en audiencia.

Además, se secuestraron:

127.121.918 pesos y 28.336 dólares.

56 armas de fuego y 1.664 municiones.

58 vehículos vinculados a causas.

En el marco de la política de tolerancia cero al narcomenudeo, se avanzó también con 21 casas clausuradas y 4 viviendas demolidas, utilizadas como puntos de venta.

Más presencia policial en el Alto Neuquén

Tras la firma del convenio con intendentes de localidades como Andacollo, Chos Malal, El Cholar, Loncopué, Las Ovejas y Tricao Malal, el gobierno provincial entregó tres camionetas 4×4 y un minibús a la Policía.

Los móviles fueron destinados a dependencias del norte neuquino para reforzar la capacidad operativa en zonas alejadas. La inversión en equipamiento se suma a la jerarquización del personal y la capacitación especializada.

Formación avanzada y cooperación internacional

En paralelo, se desarrolló en Neuquén capital el Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, con participación de autoridades provinciales, nacionales y representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante tres jornadas en el Centro de Convenciones Domuyo se trabajó en metodologías de investigación, inteligencia criminal y cooperación interjurisdiccional.

La implementación de la Ley 3488 permitió a la provincia asumir la competencia para investigar y juzgar delitos de narcomenudeo, lo que dio marco legal al fortalecimiento de fiscalías especializadas y operativos conjuntos con la justicia federal.

Prevención y encuentros sobre consumos problemáticos

Pero la estrategia no se limita a la represión del delito. En paralelo a los allanamientos y detenciones, el gobierno impulsa encuentros preventivos y espacios de diálogo sobre consumos problemáticos, especialmente dirigidos a jóvenes y familias.

El enfoque busca atender las causas sociales del fenómeno: acompañar a quienes están en situación de vulnerabilidad y fortalecer redes comunitarias. El objetivo es doble:

Desarticular al que vende.

Prevenir y contener al que está en riesgo.

“La droga no nos puede ganar”

Durante un acto en Andacollo, el gobernador fue contundente: “Vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos”. Y pidió a los vecinos que utilicen la aplicación de denuncia anónima cuando detecten puntos de venta.

Hoy, en el Alto Neuquén, la lucha contra el narcotráfico combina tecnología, participación ciudadana, operativos concretos y prevención comunitaria.

Los números muestran el alcance del operativo. Pero el verdadero impacto se mide en cada barrio donde un kiosco de droga deja de funcionar, en cada familia que recupera tranquilidad y en cada joven que encuentra contención antes de quedar atrapado en el circuito del consumo.