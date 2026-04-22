Más de 700 empresas están haciendo realidad el proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol

Vaca Muerta es una realidad gracias a un entramado industrial a la altura del desafío. Su desarrollo mostró no solo el potencial del recurso y la capacidad para sostener niveles crecientes de producción, sino también la solidez de una red de empresas que hoy forma parte activa de ese proceso. En ese contexto, se consolidó como uno de los principales motores de la economía argentina.

En Los Toldos II Este, la nueva apuesta de Tecpetrol para el desarrollo de petróleo no convencional, más de 700 empresas nacionales participan en la construcción de la planta de procesamiento, los ductos y las instalaciones complementarias.

Los Toldos II Este de Tecpetrol está ubicado a unos 30Km de Rincón de los Sauces / Foto gentileza

Con una inversión inicial de 2.400 millones de dólares, el proyecto se ubica en un área de 78 kilómetros cuadrados en el hub norte de Neuquén, a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, y prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles por día en 2027.

“Necesitamos de la gente preparada, de los recursos y del entusiasmo de las nuevas generaciones para llevar adelante Los Toldos II Este, que es un proyecto país”, destaca Ricardo Ferreiro, President E&P.

Necesitamos de la gente preparada, de los recursos y del entusiasmo de las nuevas generaciones para llevar adelante Los Toldos II Este, que es un proyecto país. Ricardo Ferreiro, President E&P

Este entramado productivo ya había tenido un rol central en el desarrollo de Fortín de Piedra, el yacimiento de gas no convencional que Tecpetrol inició en 2017. En solo 18 meses, el proyecto se puso en marcha con la participación de más de 1.000 empresas nacionales, en su mayoría pymes. Hoy aporta el 15% del gas que se consume en el país.

Es el caso de El Fortín Construcciones, empresa de Río Negro especializada en piezas de hormigón transportables para la industria de Oil & Gas. “En los últimos 30 años crecimos en producción y organización a partir de la relación con Tecpetrol, que nos dio continuidad en el trabajo y así nos permitió mantener los equipos”, define Gonzalo Arribere, al frente de la compañía que ya había alcanzado su proceso de profesionalización cuando comenzó la obra de Los Toldos II Este.

“Estos años de experiencia, con la capacidad instalada y los equipos, nos permiten estar a la altura, tanto en capacidad de respuesta como en calidad, de acuerdo con los estándares de Tecpetrol”, agrega.

La participación de esta red de empresas no es circunstancial. “Los Toldos II Este va a ser el proyecto más grande de Tecpetrol en petróleo no convencional; un segundo Fortín de Piedra”, resalta Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

“Y las pymes están en toda la cadena, desde que empezamos a hacer las locaciones para ver si realmente tenemos petróleo y gas en la formación hasta cuando construimos los pozos: Vaca Muerta es una realidad porque hubo un entramado industrial que permitió hacer estas inversiones”, agrega.

La empresa local responsable del sistema de telecomunicaciones también contaba con experiencia previa de Fortín de Piedra y hoy enfrenta un nuevo nivel de exigencia. “El proyecto Los Toldos II Este impactó en el desarrollo de nuestra empresa, sobre todo en el desafío de integrar las comunicaciones con Techint y la cantidad de equipos que necesitamos”, concede Baltasar Cesetti, líder de Cesetti Comunicaciones, una empresa con sede en Neuquén.

“Es muy importante que las pymes locales participen de este tipo de proyectos, porque conocemos la zona, la geografía y la gente”, concluye.

Los Toldos II Este se apoya también en la integración con otras compañías del Grupo Techint, generando sinergias. Techint E&C está a cargo de la construcción, mientras que Tenaris provee los tubos de acero y servicios asociados a la terminación de los pozos. Esta coordinación permite ordenar procesos y mejorar la eficiencia en cada etapa.

El proyecto incorpora mejoras operativas relevantes. Los tiempos de perforación, por ejemplo, se redujeron de 30 a 14 días, mientras que las etapas de fractura pasaron de 4 a 13 por día.

En el pico de actividad, se prevé que unas 3.000 personas trabajen en el desarrollo, con impacto directo en el empleo y en las economías regionales vinculadas a la actividad.

Con una producción de gas ya consolidada —24 millones de metros cúbicos diarios en invierno y 18 millones en verano—, la incorporación de Los Toldos II Este amplía el perfil productivo de Tecpetrol.

Para acompañar este crecimiento, la compañía participa en distintos proyectos de infraestructura que permiten evacuar la producción. Se destaca Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que habilitará la exportación de crudo a través de Punta Colorada. Se suman los sistemas Oldelval y Duplicar Norte, que amplían la capacidad de transporte hacia refinerías y mercados externos.

La incorporación de Los Toldos II Este marca un nuevo paso en la evolución de Tecpetrol dentro del desarrollo no convencional. En línea con lo que mostró Fortín de Piedra, vuelve a poner en evidencia que estos proyectos no dependen solo del recurso, sino de la capacidad industrial y operativa que permite llevarlos adelante.

“Vaca Muerta es una realidad y va a seguir creciendo –concluye Markous–, y va a ser un orgullo para Tecpetrol y para toda la Argentina”