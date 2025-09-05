Milicic en la AOG Expo 2025: los proyectos que impulsa en Vaca Muerta y el sector Oil & Gas

Del 8 al 11 de septiembre, en el Predio Ferial de La Rural (Buenos Aires), se realizará la AOG Expo 2025, encuentro que reúne a más de 400 empresas y espera superar los 25.000 visitantes de Argentina y el mundo. En este espacio clave para el futuro energético, Milicic será uno de los protagonistas con un stand en el pabellón del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP).

Experiencia en Vaca Muerta y más allá

Con más de dos décadas de trabajo en Vaca Muerta, la compañía ha consolidado su presencia en el segmento Oil & Gas, desarrollando obras civiles y de conducción de petróleo y gas para los principales actores de la industria. “Contamos con un equipo humano de primer nivel y equipamiento propio de última generación. Esa combinación nos permite encarar los proyectos más exigentes con eficiencia y orientación al cliente”, destacó Gustavo Mas, gerente Comercial de Milicic.

La empresa no solo se apoya en su base operativa de Añelo (Neuquén), sino que también despliega proyectos estratégicos en distintas provincias:

Terminal Punta Colorada (Río Negro): acondicionamiento de predio y fundaciones para una futura terminal portuaria de Vaca Muerta Oil Sur.

acondicionamiento de predio y fundaciones para una futura terminal portuaria de Vaca Muerta Oil Sur. Oleoducto 32’’ (Buenos Aires): reemplazo de dos tramos clave entre Puerto Rosales y La Plata.

reemplazo de dos tramos clave entre Puerto Rosales y La Plata. Acueductos (Mendoza): ejecución de sistemas de inyección y extracción de 32’’ de diámetro en Luján de Cuyo.

Innovación y nuevos desafíos

Además de su participación en la feria, Milicic avanza con su ingreso en el negocio de la biorremediación, servicio que ya cuenta con tecnología y permisos en Neuquén, Río Negro y Mendoza. Al mismo tiempo, la empresa sigue de cerca las oportunidades que ofrecen los futuros proyectos de infraestructura para exportación de crudo, donde su experiencia en grandes obras la posiciona como un actor relevante.

Un nombre consolidado en el sector

Con más de 2.000 empleados y 800 proyectos ejecutados, Milicic lleva más de medio siglo acompañando el desarrollo de sectores estratégicos como la minería, el petróleo y gas, la energía y la infraestructura. Su presencia en la AOG Expo 2025 refuerza ese compromiso: ser parte de las transformaciones energéticas y aportar soluciones innovadoras para el crecimiento del país.