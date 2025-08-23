Neuquén avanza con la demolición de casas narco para combatir el microtráfico

En Neuquén, la lucha contra el narcotráfico dejó de centrarse únicamente en detener a los vendedores. Ahora, la Justicia apunta directamente a los aguantaderos donde funciona el microtráfico.

El fiscal general José Gerez lo explicó de manera tajante: “No solo vamos por los que venden, vamos por las casas desde donde se vende”. La consigna es clara: se clausuran, se evalúa la situación legal y, de ser necesario, se procede a la demolición definitiva.

Primeros derribos en la capital

La primera demolición se realizó en el barrio Gran Neuquén Norte, donde se tiró abajo un inmueble utilizado como punto de venta de drogas. Máquinas municipales, custodia policial y funcionarios acompañaron el operativo.

“Es un hecho histórico que marca un antes y un después”, afirmó el intendente Mariano Gaido, subrayando que la medida responde a un reclamo de los vecinos.

Operativos en toda la provincia

La ofensiva se replica en distintas localidades. Solo la semana pasada, la Policía neuquina concretó 22 allanamientos en Piedra del Águila, San Patricio del Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces y la capital provincial.

El resultado: más de un kilo de cocaína, medio kilo de marihuana, nueve vehículos, $32 millones de pesos, 18.200 dólares en efectivo y varias armas de fuego. Doce personas fueron detenidas, algunas reincidentes en la actividad delictiva.

El rol de las denuncias anónimas

Uno de los ejes centrales es el sistema de denuncias anónimas mediante la aplicación Neuquén Te Cuida y códigos QR distribuidos en colectivos, taxis, boletas de servicios y comercios.

Según el Ministerio Público Fiscal, las denuncias se triplicaron en junio respecto de abril y volvieron a duplicarse en julio.

“Hoy la persona que denuncia no se expone y confía en que el Estado responde”, remarcó Gerez.

Resultados de la desfederalización

Desde que se implementó la Ley 3488 de desfederalización del microtráfico, en marzo de este año, se registraron:

117 allanamientos

35 kilos de marihuana y 18 kilos de cocaína secuestrados

37 armas de fuego

83 detenciones, de las cuales 16 ya tienen condena

El gobernador Rolando Figueroa destacó que esta política refleja el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Matías Nicolini sintetizó la idea central: “No alcanza con detener a los responsables. Hay que lograr que estos lugares no existan más”.

Con esta estrategia, Neuquén busca enviar un mensaje claro y ejemplificador: no habrá refugio seguro para los kioscos narcos.