Neuquén busca acelerar el desarrollo vial: mejores rutas para conectar regiones, producción y comunidades

Bajo el sol patagónico, la quietud se ve movilizada por las máquinas de Vialidad Provincial, que se abren paso entre cerros, lagunas y valles. Se trata de un total de más de 600 kilómetros de rutas en ejecución o proyectadas, que son impulsadas por la provincia y la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Detrás de cada tramo, reafirmaron las autoridades, hay un objetivo común: «integrar comunidades, fortalecer la producción y garantizar seguridad vial, en un territorio que une cordillera, estepa y petróleo».

Ruta 46: estratégica para las regiones

En la Ruta Provincial 46, que une el empalme con la Ruta Nacional 40 con el acceso a Las Coloradas, los trabajos de repavimentación alcanzan un avance del 50%. Según se informó, la obra se ejecuta por administración directa de la Dirección Provincial de Vialidad, con el apoyo de Fiduciaria Neuquina y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), mientras que la empresa CN Sapag coloca la nueva carpeta asfáltica.

En este tramo, ya se pavimentaron 20 kilómetros desde el empalme con la Ruta 40 hacia el Parque Nacional Laguna Blanca, y se trabaja en bacheo y reclamado en la zona de Laguna Blanca y la Bajada de Picún. «Con equipos nuevos adquiridos por la gestión provincial (camiones, minicargadoras y maquinaria pesada), la obra busca duplicar el espesor del asfalto original, garantizando mayor durabilidad y seguridad para los usuarios», señalaron.

Ruta 23: asfalto con respeto por la naturaleza

Entre Puesto Jara y el empalme con la Ruta 13, avanza la pavimentación de la Ruta Provincial 23, también con un 50% de progreso. Esta obra, financiada por la CAF y el FFFIR a través de UPEFE, comprende 22 kilómetros y tiene un componente ambiental clave: se rediseñó el trazado para proteger los pehuenes, las araucarias milenarias símbolo de la región.

La decisión, resaltaron, apunta a combinar técnica y sensibilidad: «cada metro de asfalto fue planificado para no afectar la flora nativa, en una zona que conecta comunidades mapuches, escuelas rurales y circuitos turísticos entre Aluminé y Villa Pehuenia«.

Ruta 62: mejoras y habilitación en el acceso a las termas

La Ruta Provincial 62, que vincula San Martín de los Andes con Termas Lahuen Co, fue habilitada parcialmente tras tareas de conservación y señalización realizadas por Vialidad. Aunque es una ruta de montaña, de ripio y curvas pronunciadas, se logró garantizar el tránsito de vehículos livianos y pick-up hasta el sector termal. Además, se definió dar continuidad a la presencia de los equipos en la traza, realizando mantenimiento rutinario para asegurar su transitabilidad durante la temporada estival.

El paso internacional Carirriñe, que conecta con Chile, permanece cerrado por obras del lado chileno, pero el tramo neuquino recuperó su valor turístico y económico, se explicó.

Una red vial en expansión

Foto: Gobierno de Neuquén.

Desde Provincia, detallaron un repaso de las nuevas incorporaciones que se sumaron al mapa de obras viales neuquinas en lo que va del año 2025:

● Ruta 60: desde el Parque Nacional Lanín hasta el límite con Chile, con un avance del 1,49%.

● Ruta 62: entre Laguna Rosales y Lago Lolog, con un progreso del 4,66%.

● Ruta 46: en el tramo Arroyo Coloco – empalme Ruta 24.

● Ruta 43: desde Las Ovejas hasta Varvarco, con un 1,61% de avance.

«Todas estas obras son financiadas por la CAF y ejecutadas a través de UPEFE, como parte del plan de integración regional que busca mejorar los accesos en zonas turísticas y productivas del norte y centro provincial», agregaron.

Por último, se financian directamente otros dos proyectos estratégicos:

● Ruta 11: entre el empalme de la Ruta 13 y la Ruta 23.

● Ruta 63: desde el empalme con la Ruta 40 hasta la Ruta 237, fortaleciendo el corredor del sur neuquino.