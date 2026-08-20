Neuquén busca posicionarse como uno de los principales polos de la construcción en Latinoamérica

Neuquén atraviesa una transformación que trasciende sus fronteras y empieza a redefinir su lugar dentro del mapa productivo de Latinoamérica. El desarrollo energético de la provincia, acompañado por nuevas demandas de infraestructura, vivienda, servicios y desarrollo urbano, genera oportunidades para distintas industrias y plantea el desafío de fortalecer su conexión con otros mercados de la región.

En este escenario se realizará la tercera edición de Edifica Neuquén, la primera y única Exposición de la Construcción y la Infraestructura de la Patagonia. El evento tendrá lugar del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo y ya abrió su acreditación de prensa.

Foto: Gentileza.

Con más de 45.000 visitantes y más de 130 empresas expositoras, Edifica Neuquén se consolidó como un espacio de encuentro para la industria de la construcción y la infraestructura en el sur argentino. La edición 2025 representó un punto de inflexión para la exposición, al ampliar su convocatoria y su repercusión entre los distintos actores del sector.

El desafío para Neuquén es ahora profundizar ese posicionamiento y proyectar las capacidades y oportunidades de su entramado productivo hacia Latinoamérica. La provincia, ubicada en el centro de uno de los principales polos energéticos de la región, concentra proyectos que demandan nuevas soluciones constructivas, infraestructura, tecnología, equipamiento y servicios especializados.

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“Hoy, tras años de desarrollo sostenido, Neuquén representa un hub clave para la industria de la construcción y la infraestructura. Reconocemos esta potencia y buscamos fortalecerla, creemos que generar espacios de intercambio, capacitación y negocios es fundamental para crecer aún más”, aseguró Marcos Galian, productor general de Edifica Neuquén. La exposición reunirá a empresas constructoras e industriales, desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros y técnicos, proveedores de materiales y servicios, emprendedores y pymes, instituciones educativas, organismos públicos y cámaras sectoriales.

También estará dirigida al público interesado en vivienda, ciudad e infraestructura. La agenda estará estructurada en siete ejes:

– Construcción e infraestructura;

– Desarrollo urbano e inmobiliario;

– Materiales y sistemas constructivos;

– Maquinaria y tecnología;

– Energía y sostenibilidad;

– Diseño y tendencias del hogar (Home & Deco);

– Formación y transferencia de conocimiento.

El programa incluirá además instancias de intercambio, capacitación y generación de negocios entre empresas, instituciones académicas y organismos públicos.

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Desde su creación, Edifica Neuquén se planteó como un espacio para acompañar el crecimiento de la provincia y proyectar su industria de la construcción y la infraestructura hacia el resto de la Argentina y la región. La evolución de la exposición busca profundizar ese objetivo y contribuir a que Neuquén gane visibilidad como un punto de referencia para la actividad constructiva y productiva de la Patagonia y su vinculación con Latinoamérica.

La acreditación de prensa para Edifica Neuquén 2026 ya se encuentra disponible. Los interesados pueden obtener más información y completar el proceso a través de la web edificaneuquen.ar. Para más información: Instagram: @edificaneuquen | Facebook y LinkedIn: Edifica Neuquén | Contacto: +54 299 4567 290 (Marcos Galian)

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