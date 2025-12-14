Neuquén despega: cómo la provincia se subió al mapa de la conectividad aérea argentina

El chico aprieta la mano de su mamá mientras mira por la ventanilla del Aeropuerto Presidente Perón, de Neuquén. Es diciembre, el hall está lleno de valijas, mochilas de montaña y bolsos que vuelven del sur. En pocos minutos anunciarán su vuelo a Buenos Aires, pero podría ser también Córdoba o Salta. Lo que hasta hace algunos años era casi un lujo ocasional, hoy es parte de la vida cotidiana: Neuquén está más conectada por aire que nunca.

Detrás de ese pasaje impreso hay una decisión política y un cambio de época: en esta gestión, la conectividad aérea dejó de ser un tema exclusivo del turismo para convertirse en política de Estado, ligada al desarrollo económico, al empleo y a la calidad de vida de los neuquinos.

Más vuelos, más destinos, más movimiento

En octubre de 2025, los aeropuertos Presidente Perón (Neuquén capital) y Chapelco (San Martín de los Andes) movieron 144.963 pasajeros, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. En once meses, más de 1,5 millones de personas pasaron por las terminales neuquinas, lo que implica un crecimiento del 25% interanual.

El Aeropuerto Presidente Perón concentró la mayor parte del movimiento, con 123.645 pasajeros y un aumento del 15% respecto a 2024. Chapelco, por su parte, aportó 21.318 pasajeros y se consolidó como puerta de entrada a la Región de los Lagos, con fuerte peso del turismo nacional e internacional.

Detrás de estos números hay un cambio palpable en el día a día: más familias que se reencuentran, más neuquinos que viajan por estudios o salud, más turistas que llegan a esquiar, hacer senderismo o conocer los lagos. Y también, más empresarios, proveedores y profesionales que utilizan el avión como herramienta de trabajo, lo que refuerza el rol de la conectividad aérea como motor del desarrollo.

Chapelco, pieza clave del sur neuquino

Si hay un símbolo del salto que dio Neuquén en conectividad aérea, es el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco). En pleno invierno, llegó a operar más de 300 vuelos en solo dos meses, con picos de nueve operaciones diarias.

Esa intensidad de movimiento es acompañada por obra pública estratégica: antes de la temporada de verano se ejecutó una reparación integral de la pista, calle de rodaje y plataforma, trabajos que se programaron en días de menor movimiento aéreo para afectar lo menos posible la operación.

En paralelo, avanza la ampliación de la terminal aérea, que incluye nuevos accesos, un hall de arribos más amplio, mejor vinculación con el salón principal y la sala de embarque, y más espacio para locales comerciales, sanitarios y oficinas. Es decir, no sólo más vuelos, sino también mejor experiencia para quienes llegan y salen de la región.

Para los vecinos de San Martín de los Andes y para toda la Región Sur, esto se nota en cosas simples: menos esperas, más comodidad, más opciones de horarios y un aeropuerto preparado para seguir creciendo.

Low cost, aerolínea de bandera y un mapa de rutas que se expande

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

La mejora en la conectividad no se explica solo por la obra pública: también hubo una decisión de sentar a las aerolíneas en la mesa y pensar la provincia como un destino patagónico en expansión.

JetSmart anunció un incremento del 35% en sus vuelos semanales a Neuquén, gracias a la incorporación de nuevos Airbus A321. La ruta Buenos Aires–Neuquén pasó a tener 28 frecuencias semanales y se sumaron seis vuelos por semana en el corredor Salta–Neuquén.

Flybondi, por su parte, reforzó su presencia con un salto fuerte: la ruta Neuquén–Buenos Aires creció un 160% (de 8 a 21 vuelos semanales) y la conexión Neuquén–Córdoba aumentó un 75% (de 4 a 7 vuelos por semana).

A esto se suma el rol de Aerolíneas Argentinas, que garantizó más de 40 frecuencias semanales hacia la capital neuquina y más de 25 vuelos hacia Chapelco durante el invierno.

El resultado es claro: hoy es más fácil y más accesible llegar a Neuquén, moverse dentro de la Patagonia y conectar con el resto del país y la región.

Obras que no se ven, pero se sienten

Mientras los pasajeros sacan fotos a los aviones en plataforma, otra parte de la transformación ocurre en silencio.

Las obras de repavimentación de pistas, calles de rodaje, mejoras en los estacionamientos, drenaje y señalización no suelen aparecer en las selfies de los viajeros, pero son fundamentales para algo que hoy los neuquinos dan casi por sentado: que los vuelos salgan y lleguen con seguridad, aun con un volumen creciente de operaciones.

En Chapelco, el cierre programado por tramos permitió dejar la pista y las áreas operativas en condiciones óptimas sin frenar el flujo turístico. En el Presidente Perón, las inversiones acompañaron el salto de pasajeros para que el aeropuerto pueda gestionar ese caudal con eficiencia.

Cada mejora significa menos cancelaciones, más confiabilidad para las aerolíneas y más previsibilidad para quienes viajan por trabajo, estudios, salud o turismo.

De Vaca Muerta a la nieve: la conectividad como política de desarrollo

Neuquén vive una paradoja virtuosa: mientras Vaca Muerta proyecta a la provincia como potencia energética, el turismo se consolida como segunda economía. La conectividad aérea es el puente entre esas dos vocaciones.

Los vuelos que traen ejecutivos, técnicos y proveedores terminan derramando en hotelería, gastronomía y comercio. Los aviones repletos de esquiadores, mochileros y familias diversifican la economía y generan empleo.

Por eso, la conectividad aérea dejó de ser un tema “de aeropuerto” para convertirse en parte del modelo neuquino de desarrollo.

Historias detrás de cada boarding pass

Las estadísticas hablan, pero la transformación se entiende mejor en historias concretas.

La estudiante de Rincón de los Sauces que hoy puede volar a Córdoba para cursar un posgrado. El emprendedor turístico de San Martín que llena su cabaña gracias a los vuelos directos. La familia de Mariano Moreno que combina avión y ruta para llevar a un paciente a un centro de alta complejidad en menos tiempo.

Cada recorrido se apoya en una decisión de fondo: Neuquén eligió tener una conectividad aérea a la altura de su crecimiento, no como un lujo, sino como parte de las oportunidades que hacen a la calidad de vida.