Neuquén refuerza su frente contra los incendios: cuatro aeronaves y un plan que va más allá del fuego

En su decisión de reforzar la prevención, detección y combate de incendios forestales, el Gobierno de la Provincia de Neuquén le dio luz verde al llamado a licitación para el alquiler de cuatro aeronaves. Operarán hasta el 31 de marzo de 2026, durante el periodo de mayor riesgo en la región, tal como lo establece el decreto 1450/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad Matías Nicolini.

La montaña y la estepa neuquina son hermosas, pero también vulnerables. En los bosques del norte cordillerano, en las planicies de la estepa patagónica, cada verano trae consigo riesgos de focos ígneos. Ante esta amenaza, la adopción de aviones se vuelve esencial para garantizar la seguridad. El decreto provincial subraya que se trata de “mejorar la capacidad operativa del sistema provincial ante la emergencia ígnea vigente”.

El contrato de las aeronaves llegará además acompañado de un plan integral: formación de brigadistas, modernización de bases operativas, tecnología de monitoreo satelital y detección temprana de incendios. Es una estrategia que comprende tanto la prevención como la mitigación y el ataque directo al fuego.

Lecciones del pasado que impulsan el presente

Las experiencias previas lo enseñaron claro: el año 2024 marcó una profundización del riesgo en la Patagonia argentina. Incendios forestales arrasaron miles de hectáreas en Neuquén y provincias vecinas, demostrando que el cambio climático, la sequía y los vectores humanos convierten al fuego en una amenaza constante.

En ese contexto, comunidades, organismos de control ambiental y técnicos recomendaron un enfoque en el que la maquinaria y los aviones solo sean una parte de la solución, junto al cuidado del bosque, la planificación territorial y la acción comunitaria.

La política provincial también se despliega en el terreno más pausado de los meses siguientes al fuego. En el caso de la región del Valle Magdalena, que sufrió el incendio más extenso del inicio de 2025, las autoridades provinciales, el INTA, el Parque Nacional Lanín y comunidades originarias delinearon estrategias de manejo de ganado, habilitación controlada de pastoreo en zonas degradadas y educación ambiental.

Las áreas para forraje fueron delimitadas, hubo inversiones en equipamiento y se acordó un uso responsable de los espacios para evitar que los incendios se repitan.

La inversión para alquilar aeronaves no es un gasto aislado: es parte de la convicción de que la naturaleza, las comunidades y el futuro productivo de Neuquén valen la respuesta inmediata.

Porque el fuego no avisa, y cuando lo hace, la respuesta debe estar preparada.