Neuquén suma más médicos y consolida la mayor transformación de su sistema de salud en décadas

En la sala de espera de un hospital del interior, una madre respira más tranquila al escuchar que a partir de ahora habrá pediatra todos los días. En otra punta de la provincia, un paciente que espera una biopsia ya no tendrá que soportar meses de demora. Detrás de esas escenas cotidianas, de esos pequeños alivios, hay decretos, concursos, inversiones y una decisión política clara: hacer crecer el sistema público de salud de Neuquén desde adentro, con más profesionales, más infraestructura y más presencia en el territorio.

En 2025, la provincia no solo amplió hospitales y renovó ambulancias: también reforzó el corazón del sistema, su recurso humano. El pase a planta de 22 médicas y médicos es parte visible de un proceso más amplio, que ya sumó más de 90 profesionales a la red pública y acompaña una inversión histórica superior a los 140 mil millones de pesos.

Más médicos donde la demanda crece

El nuevo decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa no es un papel más en el Boletín Oficial: es la garantía de que 22 profesionales de distintas especialidades se quedan en Neuquén, con estabilidad laboral y un proyecto de vida ligado al sistema público.

Son clínicos, generalistas, pediatras, nefrólogos, urólogos, psiquiatras, especialistas en diagnóstico por imágenes, anestesistas, tocoginecólogos y otros perfiles estratégicos, distribuidos en las Regiones Sanitarias Confluencia, Vaca Muerta, Pehuén, Lagos del Sur y Comarca.

Los cargos se cubrieron con evaluaciones externas, entrevistas y análisis de antecedentes, un dato no menor en un contexto nacional donde el recurso humano en salud escasea y muchas provincias sufren para cubrir guardias y especialidades críticas. Neuquén decidió competir con una herramienta concreta: estabilidad, concursos transparentes y un plan de expansión sostenido.

Un nuevo médico clínico para el Centro de Salud Sapere, otro para el hospital de Plottier; generalistas para Confluencia, San Patricio del Chañar y Aluminé; una pediatra para el hospital de San Martín de los Andes y un refuerzo clave para el hospital de Cutral Co–Plaza Huincul, que suma urólogos, anestesistas, especialistas en imágenes, psiquiatras y tocoginecólogos. Cada cargo cubierto impacta en cientos de historias personales: turnos que se consiguen antes, guardias mejor cubiertas, derivaciones que ya no son la única salida.

El trabajo que sostiene al sistema

No solo se incorporaron médicos. El Gobierno provincial también avanzó sobre áreas que casi nadie ve, pero de las que depende el diagnóstico de miles de pacientes

En el hospital Castro Rendón, único centro público que procesa biopsias para toda la provincia, se designaron dos técnicas en Anatomía Patológica. Su aporte es crucial: cada estudio procesado a tiempo es un diagnóstico que llega antes, un tratamiento que puede empezar a tiempo, una angustia que dura menos.

También se sumaron una psicóloga para el propio Castro Rendón y una odontóloga para el Centro de Salud Valentina Norte Rural, ambas ganadoras de concursos en la Región Sanitaria Confluencia. Son refuerzos que se inscriben en una lógica clara: llevar especialistas donde la demanda es alta y las distancias, muchas veces, son una barrera.

En paralelo, seis agentes del sistema accedieron a cambios de función mediante concursos internos, principalmente hacia áreas de farmacia en hospitales como Cutral Co–Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Es decir, no solo se incorporan nuevos nombres: también se ordena y profesionaliza la estructura ya existente, y las vacantes que se generan vuelven a ofrecerse por concurso, como fija la Ley 3481 de Presupuesto Provincial.

Una red que se expande

Estos nombramientos no ocurren en el vacío. En 2025, Neuquén vivió una de las mayores expansiones de su historia en infraestructura sanitaria.

Se inauguraron hospitales largamente esperados, como el Dr. Carlos Burdes de Mariano Moreno, que reemplazó un edificio de los años 60; se puso en marcha el nuevo hospital de Rincón de los Sauces, clave para Vaca Muerta; y se avanzó casi por completo con la segunda etapa del hospital de Buta Ranquil.

A esto se sumaron nuevos centros de salud en Villa El Chocón, barrio Don Bosco en Neuquén capital, barrio CGT de Zapala, El Cholar y Chos Malal, además de obras en ejecución como el Centro de Día de Senillosa y la ampliación del Servicio de Nefrología del Castro Rendón.

En total, solo en 2025 se inauguraron 10.900 metros cuadrados de infraestructura, con 21.530 metros cuadrados adicionales en obra. La comparación ayuda a dimensionar: es como sumar casi dos hospitales Heller en superficie en apenas un año.

Salud mental, tecnología y ambulancias

El fortalecimiento del recurso humano viene acompañado por una transformación del modelo de atención. La red de salud mental creció un 65%, al pasar de 26 a 43 dispositivos, incluyendo centros residenciales y centros de día en distintas regiones. Son espacios que trabajan con adicciones, crisis emocionales, intentos de suicidio y problemáticas que requieren cercanía y presencia territorial, no sólo medicamentos.

En paralelo, la provincia invirtió fuerte en equipamiento de alta complejidad: mamógrafos, tomógrafos, sistemas automatizados de laboratorio, espectrometría de masas, ecógrafos portátiles y nuevo equipamiento quirúrgico y de diagnóstico que se distribuyó en hospitales de toda la provincia.

La flota sanitaria también dio un salto histórico: 110 vehículos cero kilómetro, entre ambulancias de alta complejidad, unidades 4×4 para zonas rurales y móviles para el SIEN. Solo en 2025 se incorporaron 58 unidades, más del doble de lo entregado en 2022 y 2023 juntos. Detrás de cada vehículo nuevo hay un trayecto que ahora puede hacerse más rápido, un traslado que se vuelve más seguro, una emergencia que se resuelve mejor.

Financiamiento propio y decisión política

Nada de esto sería posible sin un sostén económico sólido. El recupero financiero del sistema pasó de 18 millones a 1.300 millones de pesos mensuales, permitiendo que una parte sustancial de lo facturado vuelva directamente al sistema público. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se facturaron 16.810 millones de pesos, de los cuales 8.634 millones se reinvirtieron en salud.

A esto se suma la Ley de Emergencia Sanitaria, que habilitó una inversión total de 140 mil millones de pesos, con 50 mil millones destinados a insumos críticos, y la compra por parte de la provincia de medicamentos que antes financiaba Nación: oncológicos, tratamientos de alta complejidad, anticonceptivos, test de HPV, entre otros.

Mientras muchas jurisdicciones recortan, Neuquén eligió otra ruta: ampliar su sistema público y apoyarse en su propia capacidad de gestión, ordenamiento y financiamiento.

Un sistema más cerca de la gente

El aumento de personal de salud en 2025 no es un dato aislado, sino la parte humana de una transformación estructural:

Más de 90 profesionales incorporados a planta,

Tres hospitales inaugurados,

Cinco centros de salud nuevos,

110 vehículos sanitarios,

y una red que hoy atiende al 71% de la población neuquina, más de 505 mil personas que encuentran en el sistema público su primera puerta de acceso a la salud.