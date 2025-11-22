Neuquén y el nuevo turismo del bienestar: termas para resetear cuerpo y mente

Hay viajes que no buscan kilómetros, buscan calma. Personas que ya no viajan para “ver” sino para recuperarse, para desconectar, para volver a sentirse bien. En un mundo acelerado, donde el estrés, la ansiedad y el agotamiento marcan la vida cotidiana, el turismo del bienestar dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad global.

Neuquén entendió ese cambio. Y hoy sus termas —Caviahue Copahue— se reposicionan como espacios de bienestar consciente: destinos donde la naturaleza, la salud y el descanso profundo se combinan para ofrecer algo más que vacaciones. Ofrecen un reset.

Del “turismo para mayores” al nuevo ritual de bienestar

Hasta hace unos años, hablar de termas remitía automáticamente a un público adulto mayor o a tratamientos médicos tradicionales. Pero el escenario cambió radicalmente.

Hoy, las termas neuquinas reciben:

Jóvenes que buscan desconexión digital.

Deportistas de alto rendimiento que se preparan físicamente en altura —porque los 2.000 metros sobre el nivel del mar ofrecen un escenario único para entrenar.

Viajeros solitarios que eligen espacios silenciosos para descansar.

Personas con foco en salud preventiva.

. Familias que recorren la Patagonia en clave de naturaleza y autocuidado.

Esta transformación acompaña una corriente internacional: los destinos de aguas curativas ya no se consideran un “servicio complementario”, sino un pilar del turismo saludable, uno de los segmentos de mayor crecimiento según organismos internacionales del sector.

Copahue: la puerta a un bienestar milenario

En este nuevo paradigma, Copahue volvió a escena con fuerza. Y lo hizo alineándose a lo que buscan los turistas de hoy: accesibilidad, experiencias auténticas y herramientas reales de relajación.

El complejo termal abre su temporada de primavera, manteniendo precios congelados respecto al año anterior, con un plus fundamental: es uno de los pocos complejos termales del país donde se puede acceder a beneficios con obras sociales.

Los descuentos son:

ISSN : 80 %

: 80 % Jubilados ISSN : 90 %

: 90 % Jubilados de otras obras sociales : 50 %

: 50 % Afiliados a O.S.PE.PRI: 20 % en prestaciones termales

Una accesibilidad inédita en el país y clave para que más personas puedan vivir una experiencia de bienestar real.

Además, los valores generales se mantienen:

Inmersión en agua ferruginosa: $13.000

Laguna del Chancho: $13.000

Vapor e inmersión en agua sulfurosa: $13.000

Laguna Verde: gratuito

Admisión con enfermería: $6.500

La apertura anticipada —antes era solo verano— marca también una estrategia para posicionar a Copahue como destino de bienestar integral. La temporada invernal Termas Nieve triplicó la cantidad de visitantes respecto de 2024: una señal clara de que las termas se consumen todo el año.

Caviahue: descanso profundo junto a un volcán activo

A pocos kilómetros, Caviahue se consolida como una de las joyas naturales del país: un pueblo de montaña con lagos color turquesa, bosques de araucarias, cascadas y un volcán activo que le da energía a todo el sistema termal.

En el nuevo mapa del turismo consciente, Caviahue es elegido por:

Amantes del trekking que buscan relajar músculos y descansar después de jornadas intensas.

Personas en búsqueda de descanso emocional.

Viajeros que buscan silencio real y paisajes inmensos donde la mente baja revoluciones.

Este año, el trabajo conjunto entre el municipio, el EPEN, Vialidad, Salud, Seguridad, hoteleros y gastronómicos permite sostener el complejo en funcionamiento durante más meses y con mejores servicios.

El turismo saludable no deja de crecer

Neuquén acompaña el movimiento global que ya marcan Europa, Asia y Norteamérica:

el turismo de bienestar crece año tras año y es uno de los sectores de mayor expansión en la industria turística.

Los destinos que combinan naturaleza, salud y descanso profundo —como Caviahue Copahue— hoy integran un circuito buscado por quienes quieren más que vacaciones: quieren sanar, relajarse, prevenir, respirar mejor y sentirse mejor.

Neuquén entendió ese cambio y lo convirtió en oportunidad: más infraestructura, más servicios, más meses de apertura y una estrategia que mira hacia las tendencias internacionales sin perder identidad local.

Con precios congelados, nuevos servicios y un modelo de bienestar pensado para todas las edades, Copahue reabre sus puertas, inaugurando oficialmente una nueva etapa del turismo saludable en la provincia.