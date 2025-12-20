Noche Shopping en Alto Comahue con descuentos de hasta 50%, shows gratis y más



Este 23 de diciembre, Alto Comahue extenderá su horario y celebrará una nueva edición de Noche Shopping con descuentos de hasta el 50%. Además, habrá propuestas de entretenimiento para toda la familia y múltiples sorpresas pensadas para vivir la previa de Navidad de una manera diferente.

El evento, que ya es un clásico en el calendario de fin de año de los shopping de Grupo IRSA, combinará oportunidades de compra exclusivas con una ambientación especial, música en vivo y activaciones que invitan a recorrer el shopping y disfrutar de una experiencia integral.

Fotos: Alto Comahue.-

Durante la jornada, los visitantes podrán participar del sorteo de un auto 0 KM, cargando facturas desde $150.000 a través de la app, con posibilidad de participar hasta el 24 de diciembre.

“La Noche Shopping transforma a Alto Comahue en un punto de encuentro para celebrar la previa de Navidad. No se trata sólo de descuentos y promociones, sino de vivir una noche con música, intervenciones artísticas y sorpresas que invitan a recorrer el shopping de otra manera, compartir y disfrutar. Queremos que cada visita se sienta especial y diferente”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se transforme en una experiencia memorable. Diciembre es un mes muy especial y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento, beneficios y diversión para acompañar a nuestros visitantes en estas fechas”, expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Promociones bancarias destacadas

● Banco Galicia: los días 22 y 23 de diciembre, ofrece un 20% de descuento y un 30% de descuento para clientes Éminent, ambos con hasta 6 cuotas sin interés.

● ICBC: Se podrá acceder a un 25% de descuento, con tope de $40.000 por transacción. Los clientes ICBC Exclusive contarán con un 30% de descuento, con tope de $50.000. Para ICBC Sueldos, el beneficio será de 35% de descuento, con tope de $40.000. Por último, los clientes Exclusive Sueldos accederán a un 40% de descuento, con tope de $50.000.

● Naranja X: del 21 al 24 de diciembre contará con 30% de descuento, con tope de $30.000 y hasta 5 cuotas sin interés.

● Santander: El 19/12 estará disponible el “Especial Viernes” para clientes Plan Sueldo y jubilados, con los siguientes descuentos:

– Todas las carteras: 30% de reintegro, sin tope

– Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro, sin tope

– Hasta 9 cuotas sin interés

La semana del 24/12, se llevará a cabo el “Santander Súper Miércoles”, que contará con los siguientes descuentos:

– Cartera General: 20% de reintegro

– Cartera Select: 25% de reintegro

– Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro

– Hasta 6 cuotas sin interés

● BBVA: Hasta el 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO (Cartera General). Tope de devolución: $40.000 por usuario. Además, los clientes que cobran haberes en BBVA acceden a un 10% de reintegro adicional.

Promociones con billeteras virtuales

Desde el 15 al 24 de diciembre, MODO ofrecerá un 10% off adicional a las promociones de los bancos adheridos. Además, los días 19 y 20 de diciembre, se sumará un 20% off.

Descuentos únicos en Noche Shopping

El 23 de diciembre, de 10 a 23 hs, se celebrará un día lleno de magia y grandes beneficios: 25%, 30%, 45% y 50% de descuento en marcas adheridas, con todos los medios de pago, para que cada cliente viva una jornada de compras única.

Cronograma de actividades – Noche Shopping Alto Comahue

● Toda la jornada se vivirá la magia de Navidad con bailarines y músicos recibiendo a los clientes del shopping.

● DJ en vivo musicalizando la jornada.

● Glitter Bar para ponerle mucha onda.

● Bailarines con shows en vivo cada 30 minutos en todo el shopping.

● Shows de saxofón en vivo a lo largo de la jornada.