Nuevo Sur abre centro logístico en Neuquén para abastecer más rápido a Vaca Muerta

Con 40 años acompañando al sector eléctrico en la Patagonia, la empresa patagónica de soluciones eléctricas Nuevo Sur da un nuevo paso y suma centro logístico en la ciudad de Neuquén, en pleno Parque Industrial, para acercar soluciones a las principales industrias de la región.

Más cercanía, más eficiencia

Este nuevo espacio no es un punto de venta presencial, sino un punto de entrega logístico diseñado para facilitar el retiro de pedidos ya gestionados a través de sus canales digitales o el equipo de vendedores en la región.

Con un amplio stock de materiales eléctricos y una logística ágil, se busca mejorar los tiempos de entrega y optimizar la coordinación de obras y proyectos.

Más que productos, soluciones

Fotos gentileza.-

Desde su nacimiento en Comodoro Rivadavia en 1984, Nuevo Sur se ha consolidado como un referente en soluciones eléctricas para sectores como oil & gas, minería, construcción e infraestructura. Con sucursales en Chubut, Santa Cruz y ahora presencia operativa en Neuquén, la empresa continúa su expansión con foco en el servicio, la eficiencia y la innovación.

“Este nuevo punto nos permite estar aún más cerca de nuestros clientes en una zona clave para el desarrollo energético del país”, señala Fernando González, director de Nuevo Sur.

Compromiso con la industria

El punto de entrega de Neuquén forma parte de una red que ya incluye:

Un centro logístico de 10.000 m² en Chubut

Un depósito con distribución en Río Gallegos

Representantes comerciales en Trelew, Puerto Madryn, Neuquén y Buenos Aires

Además, Nuevo Sur es miembro activo de CAPROMISA y de la red internacional FEGIME, lo que garantiza acceso a marcas líderes, tecnología de punta y asesoramiento técnico especializado.

Dirección:

Conquistadores del Desierto 2550, Parque Industrial, Neuquén.

Cómo comprar:

Las gestiones comerciales se realizan de forma online a través de:

Correo electrónico: ventasnqn@nuevosur.com.ar

WhatsApp: 299-6280982