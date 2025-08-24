Obras delegadas: el plan de Neuquén para fortalecer a los municipios

El gobierno de Neuquén recordó que desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, se impulsó la firma de convenios con distintos municipios de la provincia para desarrollar obras públicas delegadas, dentro del «Pacto de Gobernanza» y el «Pacto de Gobernanza II».

«La decisión de delegar obras a los municipios responde a la idea de que son los gobiernos locales quienes mejor conocen las necesidades concretas de su comunidad», explicaron, remarcando que «esta modalidad permite agilizar los tiempos de ejecución, optimizar recursos y garantizar que las soluciones lleguen de manera más directa a los vecinos».

Desde esa perspectiva, «el Pacto de Gobernanza busca consolidar un modelo de Estado más cercano y eficiente, donde la Provincia aporta el financiamiento y los municipios se encargan de ejecutar los trabajos, fortaleciendo así la descentralización y la cooperación institucional». Según destacó Figueroa, «el trabajo conjunto con los municipios permite que cada estamento cumpla sus responsabilidades y que la ciudadanía reciba soluciones concretas y efectivas».

Obras para el deporte y la recreación

Foto: Gobierno de Neuquén.

En este sentido, el Gobierno provincial también delegó a los municipios importantes proyectos deportivos, reconocidos como «fundamentales para la vida comunitaria». En Chorriaca y El Sauce, por ejemplo, se ejecutó la instalación de un sistema de calefacción central en los polideportivos locales, mientras que en Aguada San Roque se avanza en el mismo tipo de mejora.

A su vez, en El Cholar se encuentra en proceso la construcción de un nuevo playón deportivo en el polideportivo municipal, y en Paso Aguerre y Vista Alegre, la optimización del sistema de calefacción en su gimnasio. «Estas iniciativas buscan no solo modernizar la infraestructura, sino también promover la inclusión y el acceso al deporte en zonas alejadas«, valoraron desde el área a cargo.

Priorizar Educación y Salud

En materia educativa, recordaron que mientras la Provincia financia, los municipios ejecutan ampliaciones, refacciones y obras nuevas. En Chos Malal, por citar algunos casos, se trabaja en la remodelación y ampliación de la Escuela Primaria N°15 y en la refacción de patios en la Escuela N°327, mientras que en Carri Lil se construye un aula taller en la primaria N°145.

En Quili Malal, a su vez, se está ejecutando un playón polideportivo para uso escolar y comunitario. Y en cuanto a salud, indicaron que en Villa Pehuenia ya finalizó la ampliación del centro de salud local, «mejorando la capacidad de atención para los vecinos de la cordillera«.

Turismo, producción y desarrollo social

Foto: Gobierno de Neuquén.

«El Pacto de Gobernanza», remarcaron, «también aspira a reflejarse en proyectos de turismo, producción y acción social«. En Huinganco, se construye la obra «Sagrado Corazón de Jesús», destinada a potenciar la oferta turística y cultural de la localidad. Y en Las Ovejas, la Provincia informó que financia la construcción de nuevos sanitarios en el Área Natural protegida Lagunas de Epulauquen, junto al camping local de Andacollo, con el objetivo de fortalecer así la infraestructura turística.

Por otro lado, agregaron que en Picún Leufú se realizaron tareas en la oficina de Producción para renovar el sistema de calefacción, buscando reforzando así la capacidad de trabajo y el acompañamiento a empresas locales.

Un modelo de Estado que busca redistribuir

Además de las obras en marcha, el Gobierno provincial anticipó que prevé una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos en nuevas intervenciones educativas en Zapala, Las Lajas, Mariano Moreno, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co, San Martín de los Andes, Piedra del Águila y otras localidades. «Estas iniciativas se suman a programas de formación, incentivos fiscales y créditos preferenciales para fortalecer la economía local», destacaron.

«La estrategia de delegar obras a los municipios en el marco del Pacto de Gobernanza no solo busca optimizar los recursos, sino también promover la redistribución de oportunidades, generar empleo y potenciar un desarrollo equilibrado en todo el territorio neuquino», concluyeron.