Open Sports redefine la experiencia deportiva en Bariloche

Más de 60 años de trayectoria, presencia en 42 ciudades de la Argentina y más de 60 sucursales, convierten a Open Sports en la cadena de tiendas deportivas más importante del país, especializada en ofrecer la más amplia variedad de calzado, indumentaria y accesorios para disfrutar tanto del deporte de alto rendimiento, como del profesional y el amateur.

Con marcas líderes como Adidas, Nike, Puma, the North Face, Salomon, Saucony, Hoka, Quiksilver y muchas más, Open Sports se caracteriza por ofrecer siempre los últimos lanzamientos a los mejores precios, con promociones, descuentos y planes de financiación sin interés con diferentes tarjetas y bancos del país.

La apertura de la primera sucursal en Bariloche, en la emblemática esquina de Mitre y Villegas, es parte del plan de constante expansión que la marca viene llevando adelante en los últimos años en diferentes puntos del país, y que, con la próxima apertura en San Martín de los Andes, llegará a cinco sucursales inauguradas en 2025.

Su cobertura nacional se completa con opensports.com.ar, donde también encontrarán más de 7.000 productos de las principales marcas y con envíos a todo el país.

Grupo Open Sports, está formado por un equipo de más de 800 colaboradores que buscan liderar el mercado deportivo y moda urbana a través de un fuerte compromiso con el bienestar de su gente, clientes y comunidades, inspirando al logro de sus propósitos colectivos e individuales. Con este enfoque, Grupo Open Sports plantea las bases para un crecimiento sostenido, donde el desarrollo del talento y la innovación marcan el camino hacia el futuro.

Completan el conjunto de marcas operadas por el grupo: Trip Store, Run&Bike, Florida Premium Outlet y Rossi Rossi; y franquicias de Crocs, Adidas y Lacoste.