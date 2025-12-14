Oportunidad laboral | PAP Transporte y Logística busca choferes en Río Negro

PAP Transporte y Logística, una de las compañías referentes en movilidad y servicios para el sector industrial y minero, lanzó una nueva búsqueda laboral para choferes profesionales que deseen integrarse a su equipo de trabajo en la provincia de Río Negro.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable en conducción de vehículos 4×4, camiones y transporte de personal, que además cuenten con carnet profesional categoría D3 y puedan desempeñarse bajo el régimen laboral 28×7, con residencia en la región patagónica.

Una oportunidad de trabajo estable en el sector logístico

Gentileza.-

La empresa PAP Transporte y Logística cuenta con una amplia trayectoria en operaciones de transporte en entornos exigentes, como proyectos mineros y petroleros de la Patagonia. Su experiencia en logística integral y el cumplimiento de altos estándares de seguridad convierten a esta convocatoria en una excelente oportunidad para choferes con perfil profesional y disponibilidad inmediata.

El puesto requiere vivir en campamento minero, ya que las tareas se desarrollan dentro de zonas de operación específicas. A cambio, la compañía ofrece un entorno de trabajo formal, seguro y con posibilidades de continuidad laboral dentro de una organización en expansión.

Requisitos para aplicar

Quienes deseen postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Carnet profesional categoría D3.

Disponibilidad para roster de trabajo 28×7.

Disponibilidad para vivir en campamento minero.

Experiencia mínima de 2 años en manejo de 4×4, camiones y transporte de personal.

en manejo de 4×4, camiones y transporte de personal. CV completo con referencias comprobables.

Residencia en la provincia de Río Negro.

Buen estado de salud física.

Cómo postularse

Los interesados pueden escanear el código QR del aviso oficial o ingresar directamente al sitio web www.transpap.com.ar para cargar su CV y completar la planilla de postulación. Podés cargarlo acá.

De esta manera, PAP Transporte y Logística continúa fortaleciendo su equipo profesional y reafirma su compromiso con el desarrollo del empleo local, ofreciendo oportunidades concretas en una industria clave para la economía regional.