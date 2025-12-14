Oportunidad laboral | PAP Transporte y Logística busca choferes en Río Negro
La empresa abrió una convocatoria laboral destinada a conductores con experiencia en transporte minero y disponibilidad para trabajar bajo el sistema 28x7. Cómo postularse y cuáles son los requisitos.
PAP Transporte y Logística, una de las compañías referentes en movilidad y servicios para el sector industrial y minero, lanzó una nueva búsqueda laboral para choferes profesionales que deseen integrarse a su equipo de trabajo en la provincia de Río Negro.
La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable en conducción de vehículos 4×4, camiones y transporte de personal, que además cuenten con carnet profesional categoría D3 y puedan desempeñarse bajo el régimen laboral 28×7, con residencia en la región patagónica.
Una oportunidad de trabajo estable en el sector logístico
La empresa PAP Transporte y Logística cuenta con una amplia trayectoria en operaciones de transporte en entornos exigentes, como proyectos mineros y petroleros de la Patagonia. Su experiencia en logística integral y el cumplimiento de altos estándares de seguridad convierten a esta convocatoria en una excelente oportunidad para choferes con perfil profesional y disponibilidad inmediata.
El puesto requiere vivir en campamento minero, ya que las tareas se desarrollan dentro de zonas de operación específicas. A cambio, la compañía ofrece un entorno de trabajo formal, seguro y con posibilidades de continuidad laboral dentro de una organización en expansión.
Requisitos para aplicar
Quienes deseen postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Carnet profesional categoría D3.
- Disponibilidad para roster de trabajo 28×7.
- Disponibilidad para vivir en campamento minero.
- Experiencia mínima de 2 años en manejo de 4×4, camiones y transporte de personal.
- CV completo con referencias comprobables.
- Residencia en la provincia de Río Negro.
- Buen estado de salud física.
Cómo postularse
Los interesados pueden escanear el código QR del aviso oficial o ingresar directamente al sitio web www.transpap.com.ar para cargar su CV y completar la planilla de postulación. Podés cargarlo acá.
De esta manera, PAP Transporte y Logística continúa fortaleciendo su equipo profesional y reafirma su compromiso con el desarrollo del empleo local, ofreciendo oportunidades concretas en una industria clave para la economía regional.
