Personal encabezó en Neuquén un encuentro sobre inteligencia artificial y desarrollo productivo

La ciudad de Neuquén fue escenario este miércoles de una nueva edición de Encuentros 4.0, el ciclo impulsado por Personal, que en esta oportunidad se desarrolló bajo el eje “Productividad inteligente: el ecosistema digital que impulsa la evolución productiva”.

La propuesta puso el foco en la innovación, las ciudades inteligentes, el talento y el impacto de la inteligencia artificial. El evento se realizó por la mañana en el Centro de Convenciones Domuyo y reunió a cerca de 300 asistentes, mientras que casi mil personas siguieron la transmisión vía streaming. La convocatoria superó las expectativas: hubo alrededor de 700 inscripciones, más del doble de la capacidad del espacio.

Según destacó Ramón Arellano, gerente senior de Relaciones Institucionales de la compañía, esta fue la edición con mayor participación de las 14 realizadas hasta el momento en distintas provincias del país, y que además en los últimos dos años también tuvo presencia en Asunción, Paraguay.

Ramón Arellano, gerente senior de Relaciones Institucionales de Personal / Foto de Florencia Salto

“Encuentros 4.0 es un espacio que impulsa la conversación acerca de cómo la tecnología y la innovación están transformando nuestras vidas”, señaló Arellano. En ese sentido, remarcó la importancia estratégica de la provincia: “Neuquén es un motor que impulsa el modelo productivo del país y es clave para acompañar ese proceso de transformación”.

La jornada reunió a funcionarios provinciales y municipales, representantes del sector privado, referentes académicos y estudiantes. El eje estuvo puesto en cómo la inteligencia artificial, la gestión de datos y la conectividad están redefiniendo las formas de producir, gestionar y vincularse.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo económico, especialmente en una región atravesada por la actividad energética. Fabián Díaz Segovia, Sr. Manager de Soluciones Digitales B2B de Personal, explicó que la adopción de estas tecnologías requiere una base sólida. “La inteligencia artificial sin datos no sirve. Esos datos tienen que estar en plataformas que permitan su uso correcto y sin sesgos”, afirmó.

Encuentros 4.0, el ciclo impulsado por Personal, en Neuquén / Fotp de Florencia Salto

Además, advirtió sobre los desafíos que plantea el cambio tecnológico en el mundo laboral. “La industria del trabajo ya está cambiando y va a seguir cambiando”, sostuvo, y destacó la necesidad de desarrollar nuevas habilidades: pensamiento crítico, curiosidad e inteligencia emocional, además de conocimientos técnicos.

Ese eje fue retomado en un panel sobre talento e innovación en red, donde se profundizó en el impacto de la transformación tecnológica en las organizaciones. Allí se planteó que no se trata solo de incorporar herramientas, sino de atravesar un cambio cultural más amplio, que exige nuevas formas de trabajo y de aprendizaje, más continuas y dinámicas, en un contexto donde la inteligencia artificial acelera la evolución de los roles y las capacidades.

Auditorio del Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén, durante el evento Encuentros 4.0 / Foto de Florencia Salto

El talento también se reflejó en la mirada de los asistentes. Julieta Borgia, estudiante de Recursos Humanos en IFES, participó del encuentro para profundizar en el impacto de la inteligencia artificial en su área. “Hoy se está aplicando mucho en la selección de personal y automatiza un montón de procesos”, señaló, en línea con los cambios planteados en el panel.

Al mismo tiempo, planteó algunos interrogantes sobre su implementación. “Me interesa entender bien cómo se utiliza, porque en algunas plataformas, si no pasás ciertos filtros, ni siquiera una persona llega a ver tu perfil”, explicó, poniendo de relieve los desafíos que estas nuevas dinámicas generan en el acceso al empleo y la necesidad de comprenderlas para poder adaptarse.

Evento de Personal, Encuentros. 4.0, en el Domuyo / Foto de Florencia Salto

La agenda incluyó paneles sobre el rol del Estado en la transformación digital, la aplicación de tecnología en seguridad y justicia, y la construcción de ciudades inteligentes. También se abordaron los desafíos de la gobernanza de la inteligencia artificial y la necesidad de generar marcos éticos y de cooperación para su implementación.

El encuentro cerró con una reflexión sobre el vínculo entre tecnología, cultura y sociedad, en un contexto donde la innovación avanza a gran velocidad y plantea nuevos desafíos para el desarrollo productivo y social.

La entrada fue libre y gratuita. La iniciativa reunió distintos actores del ecosistema, en una provincia clave para la economía nacional y en pleno proceso de transformación tecnológica.