Portal Patagonia presenta REPO CINE: 10 noches de cine al aire libre para disfrutar en familia este verano

Del viernes 13 al domingo 22 de febrero, Portal Patagonia Shopping invita a vivir REPO CINE, una propuesta gratuita que transforma la playa de estacionamiento del shopping en un gran cine al aire libre. Durante 10 días consecutivos, el espacio se convertirá en un punto de encuentro para compartir una experiencia diferente para el verano: cine, entretenimiento y diversión en un mismo lugar.

Cada noche habrá una función diaria a las 20.00 hs, con una película diferente para que toda la familia encuentre su plan ideal. El acceso será mediante la presentación de un ticket de compra mínimo de $1.500, realizado durante el mes de febrero. La capacidad será de 200 personas por noche y los asistentes podrán traer su propia reposera.

Además de la película y para completar la experiencia, Portal Patagonia ofrecerá un stand de pochoclo y candy sin cargo, un espacio de glitter bar y pintacaritas, y un photo opportunity especialmente diseñado para capturar el momento.

Cartelera completa (20.00 hs)

Vie 13/02: Intensamente 2

Sáb 14/02: Coco

Dom 15/02: Cruella

Lun 16/02: Cars 3

Mar 17/02: La Bella y la Bestia

Mié 18/02: Mufasa

Jue 19/02: Avatar

Vie 20/02: Maléfica

Sáb 21/02: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

Dom 22/02: Buscando a Nemo

