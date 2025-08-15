Puerto Madryn ofrece descuentos únicos para vivir la temporada de ballenas 2025

En plena temporada de ballenas, Puerto Madryn impulsa una propuesta especial para atraer visitantes y facilitar el acceso a una de las experiencias naturales más impactantes del mundo. Hasta el 15 de diciembre de 2025, el destino patagónico ofrece promociones, descuentos y beneficios en alojamiento, gastronomía, comercios locales y excursiones emblemáticas.

La iniciativa, desarrollada junto al Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara Argentina de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés, incluye tarifas reducidas en hoteles y hospedajes, beneficios en restaurantes y confiterías, rebajas en tiendas de productos regionales y atractivos descuentos en salidas de avistaje de ballenas —tanto costero como embarcado—, snorkel con lobos marinos y experiencias de buceo.

Toda la información y el detalle de las promociones están disponibles en la página oficial: https://madryn.travel/beneficios/.

Entre las acciones destacadas, se encuentra un acuerdo con Jet Smart que ofrece hasta un 30% de descuento en vuelos entre Buenos Aires y Trelew, utilizando el código promocional MADRYN al momento de la compra. El beneficio estará disponible hasta el 8 de diciembre de 2025 y los pasajes podrán utilizarse hasta junio de 2026.

Es importante remarcar que los servicios recomendados están habilitados y disponibles según la información publicada en la web oficial de Puerto Madryn. Se recomienda a los visitantes verificar la disponibilidad y condiciones de cada servicio antes de planificar sus actividades, para asegurar una experiencia satisfactoria.