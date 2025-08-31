REIMS: una empresa familiar que sigue apostando al crecimiento de Roca

Con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la dedicación, la empresa celebra su crecimiento y reafirma su vínculo con la comunidad de General Roca.

REIMS es actualmente el único taller oficial Citroën y DS en todo el norte de la Patagonia, un logro que llena de orgullo a esta empresa familiar. Sus inicios fueron en la ciudad de Cipolletti, en un taller particular, hasta que se presentó la oportunidad de convertirse en un TADI Citroën. Más tarde, se sumaron como uno de los 12 talleres autorizados DS en todo el país, consolidando su compromiso con la excelencia.

Desde junio de 2016 están presentes en General Roca. Primero funcionaron en un local de Avenida Roca y, hace cuatro años, se mudaron a un espacio más amplio en calle San Juan, acondicionado con la imagen moderna de la marca. Pasaron de ser tres personas a un equipo de ocho profesionales dedicados al servicio automotor.

Inclusión y valores que guían

El compromiso de REIMS va más allá de lo técnico: creen en las oportunidades para todos. Este año, a través de un convenio con la Asociación APASIDO, incorporaron a Julián, quien se desempeña en tareas de maestranza, fortaleciendo su equipo.

La capacitación constante, junto a la transparencia y la honestidad, son pilares que se reflejan en cada atención y servicio.

Servicio oficial y más

A pesar de que algunos creen que solo atienden vehículos Citroën, en REIMS aclaran que, además de ser taller oficial Citroën desde hace casi 10 años, trabajan con todas las marcas. Cuentan con la tecnología, herramientas y capacitación necesarias para ampliar su servicio.

También son proveedores de las principales compañías de seguros, ofreciendo repuestos originales Citroën, Peugeot y DS, así como reparaciones integrales para vehículos siniestrados. Disponen de repuestos multimarca y lubricantes Eurorepar.

Nuevas unidades de negocio

Desde el año pasado incorporaron la venta de cubiertas de marcas como Fate, Pirelli, Bridgestone y Firestone, y más recientemente, Eurorepar.

Este crecimiento les ha permitido mantenerse entre los primeros puestos en calidad de servicio a nivel nacional, poniendo a General Roca y a Río Negro en estándares de calidad de primer nivel.

Reconocimientos que impulsan

REIMS ha recibido premios por parte de la fábrica en el área de Postventa, destacándose como ganadores del Challenge de Repuestos y Servicios en los años en que participaron. Este concurso premia la gestión integral de la Posventa de concesionarios con mejor performance, un incentivo para seguir creciendo y mejorando.

En este nuevo aniversario de la ciudad, REIMS reafirma su objetivo: seguir acompañando el crecimiento y progreso de la comunidad que los recibió con los brazos abiertos, tanto a la familia como a la empresa.